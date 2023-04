Boeing inkomsten over Q1: ‘het is een zeer robuuste markt’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Boeing Co (NYSE: BA) staat vanmorgen comfortabel in het groen na het rapporteren van bemoedigende inkomsten en vrije kasstroom voor het eerste financiële kwartaal.

De opmerkingen van CEO Calhoun

De lucht- en ruimtevaartvoorraad vertoont een stijgende lijn, ook omdat het management optimistische richtlijnen voor de productie heeft afgegeven.

Boeing verwacht nu in 2023 38 “737 MAX”-jetliners per maand te maken en in 2025-2026 verder te verhogen tot 50 per maand. Op CNBC’s “Squawk Box” zei CEO Dave Calhoun vandaag:

“We wisten dat we dit jaar genoegen moesten nemen met problemen. Ze worden kleiner, meer ingesloten. We zullen een aantal dingen uitstellen van Q2 en een beetje van Q3 naar Q4. Maar per saldo zijn we in redelijk goede vorm om die leidraad te maken.“

Het in Arlington gevestigde bedrijf verwacht dit jaar tussen de $3,0 miljard en $5,0 miljard aan vrije kasstroom. Ter vergelijking: analisten zitten op $3,86 miljard. Year-to-date zijn de aandelen van Boeing nu bijna 7,0% gestegen.

Momentopname van de inkomsten van Boeing over het eerste kwartaal

Verlies van $414 miljoen tegenover $1,22 miljard een jaar geleden

Het verlies per aandeel daalde ook van $2,06 naar 69 cent

Op aangepaste basis kwam het verlies uit op $1,27 per aandeel

De omzet steeg met 28,1% op jaarbasis tot $17,92 miljard

Consensus was $1,07 per aandeelverlies op $17,52 miljard omzet

De vrije kasstroom in het afgelopen kwartaal bedroeg $786 miljoen negatief – een enorme verbetering ten opzichte van $3,57 miljard negatief een jaar geleden en aanzienlijk beter dan de verwachte $1,91 miljard negatief. CEO Calhoun voegde toe:

“Het brutoverlies was nog steeds gerelateerd aan een zeer grote stapel herbewerkingskosten in verband met voltooide vliegtuigen die we in bezit hebben sinds MAX aan de grond liep. We begonnen met 450, nu in de lage 200. We zullen vooruitgang blijven boeken.“

Wat viel er nog meer op?

Andere opmerkelijke cijfers in het persbericht over de inkomsten van Boeing over het eerste kwartaal zijn onder meer een stijging van 19,3% in de inkomsten uit defensie-, ruimtevaart- en beveiligingsactiviteiten.

De inkomsten uit commerciële vliegtuigen stegen met maar liefst 59,8%, maar kwamen nog steeds niet overeen met de schattingen van Street. De algemeen directeur concludeerde:

“Bestellingen gaan nu in veel gevallen zelfs verder dan het voldoen aan de vraag van vijf jaar. Het is onze taak om transparant te zijn over de beperkingen en niet te ver op de zaken vooruit te lopen. Maar ja, het is een zeer robuuste markt.“

Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies voor aandelen in Boeing.