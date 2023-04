Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De koers van het aandeel ICICI zette de bullish comeback voort nadat het bedrijf sterke financiële resultaten had gepubliceerd. Het aandeel steeg naar een hoogtepunt van ₹920, het hoogste punt sinds 29 december. Het is met meer dan 14% gestegen ten opzichte van het laagste punt op 30 januari. In totaal zijn de aandelen met meer dan 238% gestegen vanaf het laagste niveau tijdens de pandemie en met 225% in de afgelopen vijf jaar.

Sterke financiële resultaten van ICICI

ICICI, een van de grootste Indiase banken, heeft de afgelopen maanden de krantenkoppen gehaald. Het meest recente nieuws waren de financiële resultaten van het bedrijf. In een verklaring is het nettoresultaat van het bedrijf in het eerste kwartaal gestegen tot ₹91,2 miljard. Dit bedrag vertaalde zich naar $1,1 miljard en was een grotere stijging dan de verwachte ₹90,4 miljard.

Ook uit andere cijfers bleek dat de bank het goed deed. De stortingen stegen met 10,9% tot ₹11,8 biljoen ten opzichte van de vorige ₹10,64 biljoen. De kredietportefeuille steeg tot 22,7%, terwijl de nettorente-inkomsten met 40,25 stegen tot ₹176,7 miljard. Het bedrijfsresultaat steeg met 36% tot ₹138,6 miljard. Deze sterke resultaten weerspiegelden die van HDFC, dat vorige week sterke cijfers publiceerde.

Indiase banken zijn de afgelopen jaren snel gegroeid, mede door de sterke economische groei in het land. India is de afgelopen jaren het snelst groeiende opkomende marktland geweest, geholpen door een groei van het aantal directe investeringen uit het buitenland.

Indiase banken zijn ook immuun gebleven voor de uitdagingen waarmee westerse bedrijven als First Republic Bank, Signature Bank en Silicon Valley Bank worden geconfronteerd. Dit komt vooral omdat deze banken voor unieke uitdagingen staan. Credit Suisse had veel schandalen terwijl SVB veel langlopende obligaties had.

Een groot risico voor de aandelenkoers van ICICI is de toenemende concurrentie om goedkopere leningen. Dit betekent dat de bank de komende kwartalen met hogere kosten van fondsen te maken zou kunnen krijgen. Het andere risico is dat van een mogelijke economische vertraging.

Technische analyse van de ICICI aandelenprijs

ICICI-grafiek door TradingView

De ICICI aandelenkoers bevindt zich de laatste tijd in een sterke bullish trend. Tijdens deze rally stegen de aandelen boven het belangrijkste weerstandspunt op ₹878,15, het hoogste punt op 16 februari. Die prijs was de halslijn van het patroon met dubbele bodem. De aandelen zijn boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden geëvolueerd.

De kans is groot dat de waarde van het aandeel zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op ₹957,95. Deze prijs ligt ongeveer 4,67% boven het huidige niveau. Een beweging boven deze prijs zal ervoor zorgen dat het boven dit niveau springt. Een daling onder de belangrijkste ondersteuning bij ₹878 maakt de bullish weergave ongeldig.