Microsoft inkomsten Q3: hoe ChatGPT dit kwartaal heeft geholpen

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) zijn in uitgebreide handel met 5,0% gestegen nadat de techgigant solide resultaten rapporteerde voor zijn fiscale derde kwartaal.

Moet je Microsoft aandelen kopen?

Het ging ook goed met Azure – het cloudcomputing platform van het bedrijf dat in het afgelopen kwartaal met 27% groeide, tegenover een verwachte groei van 26,2%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De winstdruk was meer dan voldoende voor DA Davidson’s Gil Luria om zijn “koop”-advies op het Microsoft-aandeel te herhalen. In een gesprek met CNBC zei hij:

“Ik zou zeggen [koop MSFT hier], aangezien ze op bijna elke inkomstenlijn in dit rapport verslaan, wat aangeeft dat bedrijven hun uitgaven rond Microsoft consolideren. Azure is altijd de sleutel en ze overtreffen gewoon de verwachtingen.“

Luria ziet een voordeel in dit technische aandeel tot $325, wat duidt op nog eens 12% winst bovenop de prijsactie na sluitingstijd.

Heeft ChatGPT bijgedragen aan de groei in het derde kwartaal?

Interessant genoeg constateerde Microsoft een groei van 13% op jaarbasis in “Search”, toegeschreven aan de miljardeninvestering in ChatGPT die het onlangs in Bing heeft geïntegreerd. Bij “Closing Bell: Overtime” voegde Luria toe:

“Dat is een aanzienlijke versnelling ten opzichte van vorig kwartaal. Het opnemen van ChatGPT in Bing stimuleert duidelijk de groei in een omgeving waar digitale advertenties niet groeien. Het is dus heel opmerkelijk dat MSFT daar versnelt.“

Eerder deze maand werd gemeld dat Samsung overweegt Google te vervangen door “Bing” als de standaardzoekmachine op zijn smartphones (lees meer). Ten opzichte van het begin van het jaar is het Microsoft-aandeel nu ongeveer 20% gestegen.

Momentopname van Microsoft inkomsten over Q3

De inkomsten waren $18,3 miljard tegenover $16,8 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook, van $2,22 naar $2,45

De omzet steeg met 7,0% op jaarbasis tot $52,86 miljard

Consensus was $2,24 per aandeel op $51,02 miljard omzet

In het derde kwartaal overtrof Microsoft Corp de schattingen in alle drie zijn activiteiten, ondanks tegenwind, waaronder een vertraging van pc’s en bedrijfsuitgaven. De analist van DA Davidson concludeerde:

“Device en Windows OEM daalden minder dan vorig kwartaal, wat betekent dat we de bodem hebben gevonden. Windows is een bedrijf met zeer hoge marges, dus het is heel goed nieuws voor MSFT. De rest van de weg voor dit jaar ziet er nog beter uit.“

Microsoft-aandelen zijn nog steeds aanzienlijk gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit, eind 2021.