VK blokkeert overeenkomst tussen Microsoft en Activision. Cramer: ‘ze hebben het niet nodig’

Activision Blizzard Inc (NASDAQ: ATVI) is vandaag ongeveer 10% gedaald nadat de UK Competition and Markets Authority zei dat Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) de gaming gigant niet zal overnemen.

Cramer reageert op het besluit van CMA

Woensdag concludeerde de toezichthouder dat de fusie tussen Microsoft en Activision een bedreiging voor de concurrentie zal vormen, aangezien eerstgenoemde de titels van laatstgenoemde exclusief zou kunnen maken voor zijn Xbox Game Pass – een beslissing waartegen MSFT in beroep wil gaan.

De aankondiging komt slechts een dag nadat Microsoft een sterk derde kwartaal rapporteerde (lees hier meer). In reactie op de ontwikkelingen van vandaag zei de beroemde investeerder Jim Cramer:

“Gisteravond zei MSFT ongelooflijke dingen over gamen en hoe ze het doen. Het was bijna alsof ze wisten dat ze dit misschien niet zouden krijgen. Ik denk dat het Microsoft-aandeel terecht is gestegen omdat ze het niet nodig hebben.“

Microsoft aandelen zijn vanmorgen bijna 9,0% gestegen.

Cramer is bereid nu Activision aandelen te kopen

Activision Blizzard handelt nu ongeveer tegen dezelfde prijs waartegen het het jaar begon.

Interessant is dat Cramer ervan overtuigd is dat het mislukken van de fusie met Microsoft Corp ook geen probleem is voor het gamingbedrijf. Op CNBC’s “Squawk Box” merkte hij op:

“Ze hebben het niet nodig. Ik heb geen Activision, maar ik zou het nu kopen. Als je naar Strauss Zelnick (CEO van Take-Two) luistert, zei hij dat de tweede helft goed zou kunnen zijn. Dus ik denk dat Activision Blizzard op dit moment goed is.“

Eveneens op woensdag rapporteerde Activision Blizzard zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal dat hoger was dan de schattingen van Street. Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight” rating op “ATVI”.