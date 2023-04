Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar AUD/USD heeft de afgelopen dagen een bearish uitbraak gemaakt. Het is de afgelopen twee dagen op rij gedaald omdat investeerders een divergentie tussen de Federal Reserve en de Reserve Bank of Australia (RBA) voorspellen. Het zakte naar een dieptepunt van 0,6607, het laagste niveau sinds 16 maart van dit jaar.

Inflatiegegevens Australië

Het belangrijkste nieuws over AUD waren de laatste Australische inflatiegegevens. Volgens het Australia Bureau of Statistics daalde de totale consumentenprijsindex van 1,9% in het vierde kwartaal naar 1,4% in het eerste kwartaal. Die daling was kleiner dan de mediane schatting van 1,3%. Op jaarbasis daalde de inflatie tijdens het kwartaal van 7,8% naar 7,0%. Het blijft aanzienlijk boven de doelstelling van de Reserve Bank of Australia (RBA) van 2,0%.

De nauwlettend in de gaten gehouden getrimde en gewogen gemiddelde CPI’s daalden sneller dan verwacht. De getrimde gemiddelde CPi daalde van 6,9% naar 6,6% in Q1, terwijl het gewogen gemiddelde ongewijzigd bleef op 5,8%. De twee daalden tot 1,2% op QoQ-basis.

Deze cijfers kwamen twee weken nadat de Reserve Bank of Australia haar rentebesluit had genomen. Daarin heeft de bank in meerdere vergaderingen besloten de rente voor de eerste maand ongewijzigd te laten. Vorige week bleek uit notulen van de bank dat de pauze nodig was voor de ambtenaren om de impact van de eerdere verhogingen te volgen.

Daarom bestaat de mogelijkheid dat de Fed en de RBA uit elkaar gaan, aangezien analisten geloven dat de Australische inflatie en rentetarieven hun hoogtepunt hebben bereikt. In een notitie zei een analist van RBC:

“Voor een RBA die terughoudend is om veel verder te verkrappen en bereid is hogere inflatie te tolereren om de winst op de arbeidsmarkt te behouden, bieden de gegevens van vandaag een excuus om in de wacht te blijven.”

De Fed zal naar verwachting nog minstens één renteverhoging doorvoeren tijdens de komende vergadering in mei. Dit zal afwijken van wat de RBA deed en naar verwachting zal dat gebeuren in mei.

AUD/USD technische analyse

Het paar AUD/USD heeft de afgelopen dagen een bearish uitbraak gemaakt. Het is gelukt om onder de onderkant van het stijgende kanaal te komen dat in groen wordt weergegeven. Tegelijkertijd wordt de uitverkoop van het pair ondersteund door de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden en het 38,2% Fibonacci Retracement level.

De oscillatoren van het AUD naar USD-paar bleven naar beneden afdrijven. Daarom zijn de vooruitzichten van het paar bearish, met als volgende sleutelniveau om in de gaten te houden 0,6500.