De Zimbabwaanse dollar staat bekend om zijn opmerkelijke ineenstorting die leidde tot het waardeloze biljet van een biljoen dollar. De nieuwe versie van de ZWD is de afgelopen maanden blijven dalen. Het lijkt er echter op dat andere valuta’s in de opkomende en frontiermarkten ook instorten.

Keniaanse shilling

De Keniaanse shilling (KES) is in een vrije val terechtgekomen doordat de economie is geïmplodeerd. De USD/KES, die in 1997 handelde op 58, is nu gestegen naar 135,75. Banken en andere forexbureaus verkopen de USD nu voor meer dan 150.

Deze situatie deed zich voor toen de export van het land daalde en de import steeg. De staatsschuld steeg naar een recordhoogte, terwijl de arbeidsproductiviteit daalde. Nu de buitenlandse schuld sneller vervalt, bestaat de kans dat de Keniaanse shilling de komende maanden verder zal dalen. Ik vermoed dat het tegen 2024 de 200 zal bereiken naarmate de schuldencrisis van het land en de lonen in de publieke sector voortduren. Deze week nog dreigden provinciegouverneurs de operaties stop te zetten wegens geldgebrek.

Turkse lira

Ook de Turkse lira is de afgelopen decennia ingestort. Het USD/TRY-paar wordt verhandeld op een recordhoogte van zo’n 20, 1.589% hoger dan het laagste punt in 2008. In tegenstelling tot andere landen is de ineenstorting van de Turkse lira door onszelf veroorzaakt, aangezien de productiviteit van het land hoog blijft.

De lira kelderde door het onconventionele monetaire beleid van de CBRT. Het heeft simpelweg de rentetarieven verlaagd in een periode van hoge inflatie. Ook ontbreekt het door politieke inmenging aan het nodige vertrouwen. Zoals ik hier schreef kan de Turkse lira stijgen als het land in mei een nieuwe president kiest, wat hoogst onwaarschijnlijk is.

Nigeriaanse naira

De ineenstorting van de Nigeriaanse naira is triest om te zien. De USD/NGN is met meer dan 465% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 1998. Deze ineenstorting vond plaats terwijl het volume van de olie-export hoog bleef.

De uitdaging voor de Nigeriaanse economie is dat het ruwe olie exporteert en vervolgens dure geraffineerde producten importeert. Ook verstrekt het land dure brandstofsubsidies, waardoor het begrotingsoverschot naar historische hoogten is gestegen. De nieuwe regering staat voor een zware strijd om de Nigeriaanse naira te redden.

Pakistaanse roepie

De andere valuta die waardeloos is geworden, is de Pakistaanse roepie. Het USD/PKR-paar is gestegen naar een hoogtepunt van 275, wat ongeveer 600% boven het dieptepunt van 2008 ligt. Deze situatie zou kunnen verslechteren zodra het land in juni in gebreke zal blijven met zijn obligaties als er geen IMF-redding komt. Zoals Argentinië ons heeft laten zien, is een redding door het IMF meestal een kortetermijnmaatregel die de munt tijdelijk stimuleert. De Argentijnse peso is gedaald ondanks verschillende reddingspakketten van het agentschap.

Libanees pond/lira

De ineenstorting van de Libanese economie is bekend. Zoals ik hier schreef, staat het land voor een grote uitdaging. De export is gekelderd terwijl de banksector van het land op de rand staat. Het land is geëvolueerd naar een geldmaatschappij en analisten zijn van mening dat de situatie zal blijven verslechteren. Daarom is de kans op instorting van de LBP aanzienlijk groot.

