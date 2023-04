Prijsvoorspelling sojabonen nu de export van Brazilië toeneemt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijzen van sojabonen zijn de afgelopen zeven dagen op rij gedaald, omdat er zorgen blijven bestaan over de stijgende Braziliaanse export. De prijs van sojabonen daalde tot een dieptepunt van $1.443, het laagste niveau sinds 27 maart. In totaal zijn de prijzen met meer dan 18% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in 2022.

Braziliaanse export neemt toe

De prijzen van sojabonen zijn de afgelopen maanden gedaald, terwijl experts voorspellen dat de aanvoer dit jaar zal dalen. In zijn recente WASDE-rapport zei de USDA dat de wereldwijde aanvoer dit jaar zal worden gekenmerkt door lagere productie, crush en export.

Geschat wordt dat de wereldwijde productie met 5,5 miljoen zal dalen tot 369,6 miljoen. De export uit landen als Argentinië en Uruguay wordt gecompenseerd door een sprong in de Braziliaanse export.

Argentinië, dat nu onder andere door een economische crisis gaat, ziet de productie met 6 miljoen teruglopen tot 27 miljoen ton. Brazilië verhoogt zijn productie met 1 miljoen ton tot 154 miljoen. Het rapport voegde eraan toe :

“De export van sojabonen is met 0,4 miljoen ton verlaagd tot 168,0 miljoen ton, voornamelijk door een lagere export naar Uruguay. De invoer wordt verlaagd voor Bangladesh, Egypte en Pakistan en verhoogd voor Argentinië. Eindvoorraden sojabonen worden fractioneel verhoogd met hogere voorraden voor China en Brazilië.”

Ondertussen zijn in China de verpletterde marges verbeterd vanwege de relatief lagere prijzen. Volgens S&P Global daalde de spotprijs van sojabonen vorige week tot 4.400/mt.

Daarom zullen de dalende prijzen op de lange termijn leiden tot een verschuiving naar andere gewassen, wat de prijzen van sojabonen zal opdrijven. Dit komt omdat sojabonen zeer cyclische producten zijn. Vooralsnog zorgt de stijgende Braziliaanse export echter nog wel even voor zwakkere prijzen.

Technische analyse sojabonen prijzen

Sojabonengrafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de sojabonenprijzen de afgelopen weken in een sterke bearish trend zaten. Het is gedaald van een hoogtepunt van 1.544 in februari naar een dieptepunt van 1.445. Terwijl het daalde, kwam het onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen en ligt het iets boven de belangrijkste ondersteuning op $1.410.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD zijn naar beneden gedreven. Het is ook verhuisd naar de ultieme ondersteuning van de Murrey Math Lines. Daarom zal de neerwaartse trend zich de komende dagen waarschijnlijk voortzetten, aangezien verkopers zich op de volgende ke richten