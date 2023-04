USD/ARS nieuws: de Argentijnse peso verliest nog meer waarde

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Argentijnse peso is waardeloos geworden nu de inflatie in het land boven de 100% is gestegen. De USD/ARS is gestegen naar een hoogtepunt van 221, het hoogste record ooit. Dit betekent dat het paar de afgelopen twee decennia met meer dan 22.365% is gestegen.

De economische crisis in Argentinië houdt aan

Een van de grootste economienieuws is de aanhoudende crisis in Argentinië. Gegevens gepubliceerd door het statistiekbureau van het land toonden aan dat de totale consumentenprijsindex in maart steeg tot 102%. Het is gestegen naar het hoogste niveau in meer dan drie decennia.

De laatste keer dat de situatie zo slecht was, was toen het land begin jaren negentig uit een fase van hyperinflatie kwam.

Als gevolg hiervan heeft de centrale bank van het land de rente flink opgedreven. Deze maand verhoogde de centrale bank de rente met 300 basispunten. Het duwde de tarieven naar 81%, wat hoger was dan de vorige 78%. De centrale bank heeft sinds september vorig jaar de rente verhoogd, waardoor het armoedecijfer bijna 40% bedraagt. Analisten gaan ervan uit dat de rente zal pieken op 110%.

Argentinië verkeert al jaren in een economische crisis. Het land kwam in 2020 zijn schuldverplichtingen niet na nadat het $500 miljoen aan schuldeisers niet had betaald. In totaal heeft het de afgelopen jaren meer dan tien wanbetalingen gehad, die hebben geleid tot een deal met het IMF.

De Argentijnse obligatierendementen zijn gestegen omdat beleggers de komende jaren een nieuwe crisis verwachten. In maart deed het opnieuw een obligatiebetaling. De schuld van het land in verhouding tot het BBP is gestegen tot 85%, hoger was dan de geschatte 74%.

Deze maand verloor het land echter een rechtszaak, waardoor het investeerders 1,3 miljard euro moet betalen. Het land verloor ook nog een zaak in New York, waarin het land zou kunnen worden veroordeeld tot betaling van tussen de $10 miljard en $20 miljard.

De prestaties van de Argentijnse peso worden vertroebeld door de komende algemene verkiezingen die in oktober gepland staan. Historisch gezien presteren valuta’s in opkomende markten vaak ondermaats in de aanloop naar grote verkiezingen.

Vooruitzichten voor Argentinië

De vooruitzichten voor de Argentijnse peso zijn somber aangezien de economische situatie de komende maanden zal verslechteren. Het land kampt met een grote economische crisis die moeilijk op te lossen is. In werkelijkheid zou de echte oplossing zijn om een volledige herstructurering van de economie door te voeren, waardoor de overheidslonen zullen dalen en vervolgens de export zal toenemen.

Dit zijn harde maatregelen om te implementeren, gezien het feit dat de Argentijnse landbouwexport is gedaald als gevolg van droogte. Deze week werd gemeld dat de export van rundvlees zal dalen tot 795.000 ton ten opzichte van de vorige 823.000. Daarom vermoed ik dat de USD/ARS op korte termijn zal blijven stijgen.