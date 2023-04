De Russische aandelenmarkt bereikt hoogste punt in een jaar, maar het zit allemaal vast in roebels

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

De Russische beurs is gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een jaar. Ondanks de aanhoudende oorlog in Oekraïne, heeft de MOEX Index de afgelopen 6 beweging laten zien, met een stijging van 50% sinds de jaarlijkse dieptepunten in oktober.

De stijging komt te midden van de golf sancties die door het Westen zijn opgelegd aan de Russische economie. De Russische regering heeft gereageerd door strikte controles in te voeren op het geldverkeer, met name door buitenlandse investeerders te verbieden om uit investeringen te stappen, en door de hoeveelheid geld die Russen op buitenlandse bankrekeningen kunnen aanhouden, te beperken.

De aandelenmarkt wordt daardoor kunstmatig ondersteund, met weinig mogelijkheden voor investeerders om hun geld te parkeren.

De achtbaanrit van de roebel

Voor investeerders is er echter nog een olifant in de kamer: de roebel, de munteenheid van Rusland. Een van de doelen van de sancties van het Westen was het verlammen van de roebel, maar het is niet helemaal volgens plan verlopen (ik heb hier vorig jaar een stuk over geschreven).

Nadat de roebel afgelopen februari onmiddellijk 40% had verloren toen Russische troepen Oekraïne binnenvielen, veerde de roebel opmerkelijk op en steeg met 70% – het was eigenlijk de best presterende valuta ter wereld afgelopen maart.

Het is sindsdien gedaald ten opzichte van de dollar, maar is slechts 6% verwijderd van het niveau van vóór de invasie, en dit komt in een jaar waarin de dollar enorm sterk was, met veel andere valuta’s die veel meer daalden dan die ten opzichte van de greenback.

“Als gevolg van deze ongekende sancties wordt de roebel bijna onmiddellijk vernietigd.”

Joe Biden, 26 maart 2022

Drie maanden na die uitspraak van Biden bereikte de roebel een hoogste punt in 7 jaar.

Een aantal factoren hebben de prestaties van de roebel ondersteund. Ten eerste waren de stijgende energieprijzen een zegen gezien het belang van de Russische aardgasexport (en Europa’s afhankelijkheid daarvan). De VS toonden ook genade met het terugbetalen van schulden, waardoor financiële intermediairs betalingen uit Rusland konden verwerken, wat betekende dat Rusland vermeed roebels te verkopen voor dollars om rentebetalingen te dekken.

Maar het echte verhaal is manipulatie. Poetin gaf prioriteit aan het ondersteunen van de roebel, en dat heeft grotendeels gewerkt. 80% van het geld dat Russische bedrijven in het buitenland verdienen, moet worden omgewisseld in roebels, ongeacht de wisselkoers, terwijl de Russische centrale bank de rente verhoogde tot 20% op dezelfde dag dat Rusland afgelopen februari binnenviel, wat de Russen aanmoedigde om vertrouwen te houden in de roebel.

Voor buitenlandse investeerders ziet het omdraaien van de Russische aandelenmarkt naar dollars er dan als volgt uit: een grote daling na de invasie voor een almachtige stijging, en vervolgens een geleidelijke daling naarmate de dollar sterker werd ten opzichte van de roebel terwijl de aandelenmarkt (in roebels) stuiterde.

Dit is natuurlijk allemaal verre van een natuurlijke situatie. Niet alleen werd de roebel gemanipuleerd, maar het is Russische makelaars ook verboden effecten te verkopen die eigendom zijn van buitenlandse investeerders. Er zijn simpelweg niet veel plaatsen waar investeerders geld kunnen parkeren; hun geld zit min of meer vast.

Het zorgt ervoor dat deze papieren winsten er iets minder smakelijk uitzien. Maar gezien het feit dat Rusland letterlijk in oorlog is, blijft het opmerkelijk dat de markt zo is gestut. Ik heb de Russische prestaties in USD in kaart gebracht ten opzichte van de S&P 500, en hoewel het slechter heeft gedaan, heeft het het gezien de omstandigheden niet veel slechter gedaan.

Het patroon deed me denken aan de Nasdaq, dus ik heb de technisch zware index toegevoegd aan de onderstaande grafiek. Zoals u kunt zien, heeft de Russische aandelenmarkt, althans op papier, gehandeld als een weddenschap met hefboomwerking op de Nasdaq, nu 31% gedaald in USD vergeleken met het begin van 2022, terwijl de Nasdaq 23% is gedaald. >

In de toekomst zullen de strenge beperkingen van het Kremlin niet snel veranderen. Hoewel beleggers misschien opgelucht zijn dat de aandelenmarkt niet volledig is ingestort sinds de invasie, is de realiteit beslist slechter dan wat de grafieken laten zien.

Het is buitengewoon uitdagend om geld van de beurs te halen en om te zetten in dollars, vooral als buitenlandse belegger. Dit zijn dus per definitie geen reële rendementen. Vergis je niet, dit is economisch een ramp geweest voor Russische investeerders, en als de beperkingen ooit zouden worden opgeheven, zou de uitstroom van kapitaal immens zijn.

Het zal allemaal afhangen van wat er in Oekraïne gebeurt. Op dit moment, terwijl de oorlog voortduurt, zijn dit slechts fictieve cijfers op een kaart.