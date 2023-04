Doorgewinterde Russische grappenmakers misleiden Powell tot een gesprek met Zelensky imitator

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Met minder dan een week te gaan tot de langverwachte FOMC-bijeenkomst van de Fed, werd Jerome Powell overrompeld door een nogal gênante controverse.

Bloomberg meldde dat de Fed, die blijft vechten tegen onaangenaam hoge inflatieniveaus, haar gelijke lijkt te hebben gevonden in een productief Russisch komisch duo.

De populaire act Vovan en Lexus heeft naam gemaakt door wereldleiders te misleiden tot lange telefoongesprekken waarbij ze zich voordoen als bekende staatshoofden.

Terwijl de Verenigde Staten wankelen onder de zeer schadelijke inbreuk op het Pentagon, was Jerome Powell het laatste slachtoffer van bedrog met het duo dat zich voordeed als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Hoewel de oproep naar verluidt van januari 2023 was, werd het nieuws pas vorige week openbaar toen de Russische staatstelevisie beelden van de bijeenkomst uitzond, tot grote vreugde en amusement van de kijkers.

Ondanks hun niet altijd betrouwbare nabootsing, stelde gouverneur Powell geduldig verschillende vragen over de economische vooruitzichten van de VS; de toestand van de wereldpolitiek; deelde zijn mening over het rentepad en stelde nieuwe wegen voor om het Oekraïense volk te helpen te midden van de Russische invasie.

MarketWatch meldde dat een woordvoerder van de Fed aanvoerde dat de video gemanipuleerd lijkt te zijn.

De woordvoerder leek echter toe te geven dat het gesprek plaatsvond en verklaarde:

“Het was een vriendelijk gesprek en vond plaats in de context van ons standpunt ter ondersteuning van het Oekraïense volk in deze uitdagende tijd.“

Gelukkig werd er naar verluidt geen gevoelige informatie gedeeld, maar het roept wel een groot aantal vragen op over hoe het duo de veiligheidsprotocollen rond de topfunctionaris van de Federal Reserve omzeilde.

Een geschiedenis van grappen

Het lijkt erop dat de grappenmakers goed thuis zijn in de kunst van het bedrog en in het verleden verschillende van dergelijke stunts hebben uitgehaald.

De New York Times meldde dat Christine Lagarde eerder dacht dat ze in gesprek was met president Zelensky, terwijl Angela Merkel werd misleid door te denken dat de voormalige Oekraïense president Petro Poroshenko aan de lijn was.

Er waren soortgelijke claims rond oproepen naar Boris Johnson in 2018.

Ook de Poolse president Andrzej Duda zou in 2022 een gesprek hebben gehad met de Franse Emmanuel Macron, dat nep bleek te zijn.

De Federal Reserve heeft de inbreuk doorverwezen naar de relevante wetshandhavingsinstanties.

Powells opvattingen

CNN meldde dat de gouverneur tijdens de bijeenkomst de Zelensky-imitator informeerde dat er in 2023 waarschijnlijk een recessie zou komen.