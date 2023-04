Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De S&P 500 handelde vanochtend omhoog nadat het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis zei dat de prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen in maart in lijn met de verwachtingen steeg.

Pro blijft optimistisch over de S&P 500

Voor de maand klom de voorkeursinflatiemeter van de Fed met 0,3%, waardoor de centrale bank in ieder geval enige ruimte kreeg om volgende week een nieuwe verhoging te overwegen.

Toch blijft Elizabeth Evans van Evans May Wealth de voorkeur geven aan aandelen boven obligaties. Op CNBC’s “Worldwide Exchange” zei ze:

“Fondsbeheerders hebben 5,5% van het beheerd vermogen in contanten en S&P 500 heeft een voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen boven de 200 dagen. Assetallocaties zijn zwaarder voor obligaties, lichter voor aandelen. Dat is een goed koopsignaal op de lange termijn voor de S&P 500.“

Vergeleken met vorig jaar bedroeg de genoemde inflatiemaatstaf 4,6% in maart, tegenover 4,5% verwacht. De totale PCE steeg met 0,1% voor de maand en met 4,2% voor het jaar.

Evans is optimistisch over Broadcom aandelen

Een van de namen die Evans in het bijzonder opvalt, is Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO). Dit aandeel is op het moment van schrijven al meer dan 10% gestegen voor het jaar.

‘Broadcom presteert beter dan zijn concurrenten. Bij 15 keer forward PE wordt het verhandeld tegen een goedkope multiple. Het heeft een zeer gediversifieerde bedrijfsmodus. Ze hebben de beste winstmarges. Dus dat is een bedrijf waar ik in wil zitten.‘

Ze is ook positief over ‘AVGO’, ook omdat het een dividendaandeel is dat momenteel een rendement van bijna 3,0% uitkeert.

Broadcom heeft ook nog eens $12 miljard aan geautoriseerde inkoop van eigen aandelen. Verwacht wordt dat het dit kwartaal $9,35 per aandeel zal verdienen tegenover $8,39 per aandeel een jaar geleden.