Moet je Amazon aandelen kopen na het winstrapport over het eerste kwartaal?

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) daalde vrijdag met bijna 4,0% na waarschuwingen voor een aanhoudende vertraging van de cloudinkomsten.

Analist deelt zijn mening over Amazon aandelen

Gisteravond zei CFO Brian Olsavsky dat de omzet in Amazon Web Services deze maand groeide in een tempo dat 500 basispunten achterbleef bij het eerste kwartaal, omdat klanten op hun hoede bleven voor uitgaven in het licht van een vertragende economie.

AWS kreeg ook in het onlangs afgesloten kwartaal een flinke klap voor de operationele marge. Het bedrijfsresultaat van het cloudsegment daalde met 22% tot $5,1 miljard. Ter vergelijking: analisten hadden 5,36 miljard dollar geschat.

Maar niets daarvan maakte Mizuho-analist James Lee minder optimistisch over Amazon-aandelen. Op CNBC’s “Squawk on the Street” zei hij:

“Hoewel we met vertraging naar het volgende kwartaal een groei van ongeveer 10% in AWS verwachten. We zitten redelijk dicht bij het dieptepunt, met mogelijk herstel tegen het einde van het jaar.“

Aan de inkomstenkant kwam Amazon Web Services al ruim voor op vorig jaar en overtrof ook de schattingen van Street.

Amazon’s vooruitzichten voor het huidige kwartaal

Voor het tweede kwartaal voorspelde Amazon dat het bedrijfsresultaat zou dalen tussen $2,0 miljard en $5,5 miljard op een omzet tot $133 miljard. Lee voegde toe:

“Amazon voert een consumptiemodus uit. Dus in een neerwaartse cyclus heb je een dubbel negatief in termen van prijsstelling en volume. Maar wanneer de economie begint te herstellen, zullen we zien dat dit zich vertaalt in de omzetgroei van Amazon.“

Een deel van de zwakte dit kwartaal werd volgens de techgigant ook toegeschreven aan de kosten in verband met de ontslagen. In maart maakte Amazon plannen plannen bekend om nog eens 9.000 banen te schrappen. Leaner worden kan ook een wind in de rug zijn voor dit op de Nasdaq genoteerde bedrijf.

Year-to-date zijn Amazon-aandelen nog steeds meer dan 20% gestegen.

Reclame en retail deden het goed in het eerste kwartaal

De advertentieverkoop in het eerste kwartaal steeg met meer dan 20% in het eerste kwartaal tot $9,51 miljard, ondanks de vrees voor een vertraging van de reclame. Onthoud dat adverteren voor Amazon een extreem hoge marge is.

Interessant is dat de detailhandel ook rekening hield met Lee’s bullish kijk op Amazon aandelen.

Fundamentals zijn positief in de detailhandel. Ze hebben heel goed werk geleverd door de marges van de detailhandel te vergroten door de efficiëntie van hun fulfilmentcentra te vergroten. Tegelijkertijd snijden ze ook in het personeelsbestand.

In de VS genereerde Amazon $76,88 miljard aan omzet op $900 miljoen aan winst uit zijn eCommerce-activiteiten. Overzeese operaties bleven echter verliesgevend.

Belangrijkste punten uit het inkomstenrapport van Amazon Q1

Inkomsten waren $3,17 miljard, wat zich vertaalt naar 31 cent per aandeel

Dat vergeleken top 38 cent een deel van het verlies vorig jaar

De omzet steeg jaar-op-jaar met 10% tot $127,4 miljard

Consensus was 21 cent per aandeel op een omzet van $124,6 miljard

Na het persbericht over de winst verhoogde Lee van Mizuho zijn koersdoel voor Amazon-aandelen naar $145, wat een stijging van bijna 40% suggereert vanaf hier.

De waardering is momenteel niet erg gespannen. Traditioneel zien we Amazon in het bereik van midden tot hoge tieners (EV/EBITDA multiple). Tegen de huidige prijs handelt u waarschijnlijk ongeveer 10 keer vooruit.

Amazon is goed gepositioneerd om te profiteren van de AI-manie

Eerder deze maand breidde Amazon.com Inc zijn voetafdruk in generatieve AI uit met de lancering van “Bedrock” (lees hier meer).

Hoewel het management gisteravond geen nieuwswaardige update over kunstmatige intelligentie gaf over zijn winstoproep, ziet Lee de positionering van het bedrijf in deze ruimte als een andere mogelijke reden om Amazon-aandelen te bezitten.

Ze gebruiken hun eigen chips om generatieve AI te verwerken, wat betekent dat de economische eenheid veel beter zou kunnen zijn dan die van collega’s. Ze stellen ondernemingen in AWS in staat om hun grote taalmodellen uit te voeren, zodat ze kostenbesparingen kunnen doorgeven aan klanten, en ze kunnen grote taalmodellen gebruiken om toepassingen van Alexa te verbeteren.

Je kunt het volledige Amazon inkomstenrapport over Q1 HIER vinden.