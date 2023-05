CAC 40 en DAX-indexanalyse voorafgaand aan besluiten van de Fed en ECB

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De CAC 40- en DAX-indices zweven in de buurt van hun hoogste punt ooit in afwachting van de aanstaande rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). De Duitse DAX steeg naar een recordhoogte van €15.922, terwijl de CAC 40-index steeg naar een recordhoogte van €7.571.

Beslissingen en inkomsten van de ECB en Fed

De DAX en de CAC 40-index bevonden zich de laatste tijd in een sterke bullish trend nu beleggers nadenken over de bedrijfswinsten en de aanstaande beslissingen van de Fed en de ECB. In Frankrijk publiceerden luxegoederenbedrijven als LVMH, L’Oréal, Hermes en Kering sterke financiële resultaten, geholpen door het herstel in China.

Ondertussen zijn Europese banken zoals Deutsche Bank, Société Générale en Unicredit een beetje immuun geweest voor de aanhoudende bankencrisis. Deze sterk gereguleerde banken hebben hogere kapitaalvereisten dan hun Amerikaanse rivalen.

De volgende belangrijke katalysator voor de CAC 40- en DAX-index zijn de aanstaande rentebesluiten. Analisten verwachten dat de Federal Reserve woensdag de rente met 0,25% zal verhogen en dan een pauze inlast.

De pauze is nodig voor de bank om de impact van de recente verhogingen te beoordelen. Hoewel de Fed een Amerikaanse centrale bank is, zal haar beslissing een impact hebben op de Europese indices.

Het belangrijkste economische nieuws om in de gaten te houden is het aanstaande rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Analisten verwachten dat de bank de rente met 0,25% zal verhogen en wijzen op nog minstens twee verhogingen aangezien de inflatie fors hoger blijft. De ECB heeft meer ruimte om de rente te verhogen omdat ze laat was met de renteverhoging. In een verklaring zei een analist bij Societe Generale:

“Na de schok van wat er is gebeurd, zullen banken vandaag veel voorzichtiger zijn. Mijn zorg is dat als de ECB het financiële systeem te veel onder druk blijft zetten, dit kan leiden tot een kredietcrisis.”

Voorspellingen DAX-en CAC 40-index

Dus, zullen de CAC 40- en DAX-indices in mei blijven stijgen. Het is waarschijnlijk dat de twee zullen blijven stijgen, aangezien investeerders zich richten op capitulatie van de renteverhogingen door de centrale bank. Als zodanig zal de CAC 40-index waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op de volgende belangrijke weerstand op €7.800, terwijl de DAX-index zal stijgen tot ongeveer €16.500.

Het belangrijkste risico voor de CAC 40 en de DAX-index is de banksector en de situatie in de commerciële vastgoedsector in de VS. Als de bankensector aanhoudt, is de kans groot dat de indices in mei terugtrekken.