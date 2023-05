Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De koers van het paar USD/KRW bleef maandag stijgen nadat Zuid-Korea opnieuw een reeks zwakke economische cijfers onthulde. Het paar steeg naar een hoogtepunt van 1.345, het hoogste punt sinds november vorig jaar. Dit betekent dat de Zuid-Koreaanse won ruim 10% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt in januari.

Export Zuid-Korea daalt

Zuid-Korea staat voor een grote economische uitdaging omdat het afhankelijk is van Samsung. Uit gegevens van het statistiekbureau blijkt dat de export in april met 14,2% is gedaald, erger dan de verwachte daling van 13,5%. In dezelfde periode daalde de invoer met 13,3%, wat leidde tot een handelstekort van meer dan 2,6 miljard dollar.

De export van Zuid-Korea is nu al zeven maanden op rij gedaald. Dit gebeurde toen de zendingen van het land naar China bleven dalen. De belangrijkste reden hiervoor is Samsung, het grootste bedrijf van het land.

Vorige week zei Samsung Electronics dat de winst in het eerste kwartaal was gecrasht tot het laagste niveau in 14 jaar. De halfgeleideractiviteiten verloren tijdens het kwartaal meer dan 3,4 miljard dollar doordat de vraag naar pc’s bleef dalen. Ook Intel, een andere rivaal, publiceerde vorige week zwakke resultaten.

Samsung is cruciaal voor de Zuid-Koreaanse economie. Zoals ik hier schreef , is het bedrijf goed voor ongeveer 15% van het BBP van het land. Daarom heeft een inzinking van de bedrijfsgroei vaak een impact op de economie. De economie van het land groeide in het eerste kwartaal met slechts 0,3%.

Het paar USD/KRW steeg ook toen de divergentie tussen de Fed en de Bank of Korea aanhield. In april besloot de Bank of Korea de rente ongewijzigd te laten op 3,5% en duwde ze tegen de verwachtingen in van renteverlagingen later dit jaar in.

De Federal Reserve daarentegen zal naar verwachting deze week de rente met 0,25% verhogen en daarna een strategische pauze inlassen.

USD/KRW technische analyse

USD/KRW-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat het paar USD/KRW de afgelopen weken in een bullish trend zat. Het paar steeg boven het belangrijkste weerstandspunt op 1.327, het hoogste punt op 10 maart. Het pair kwam ook boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) uit. Verder is de Relative Strength Index (RSI) iets boven het neutrale punt gekomen.

Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op 1.361,33. Een daling tot onder de steun op 1.327 zal de bullish visie ongeldig maken.