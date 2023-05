Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelen elektrische voertuigen zijn de afgelopen weken gedaald omdat de bezorgdheid over de sector aanhoudt. Tesla aandelen zijn met meer dan 25% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe, nadat de marges van het bedrijf zijn gekrompen. De aandelenkoers van Rivian (NASDAQ: RIVN) is gedaald tot een laagterecord en wist meer dan $140 miljard aan waarde uit te wissen. Evenzo is het aandeel MULN met 97% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit.

MULN en Rivian staan voor uitdagingen

Rivian en Mullen Automotive zijn bedrijven die toonaangevende spelers in de EV-industrie willen worden. Ze concurreren allebei in een industrie die enorme subsidies ontvangt van regeringen en die naar verwachting miljarden dollars waard zal zijn.

De twee bedrijven hebben onlangs belangrijke mijlpalen bereikt. Rivian is al begonnen met de verkoop van zijn pick-uptrucks en analisten verwachten dat de omzet $4,4 miljard zal bedragen in 2023 en $76 miljard in 2032. Mullen is begonnen met het verzenden van voertuigen via een samenwerking met Randy Automotive.

Ze worden echter ook geconfronteerd met existentiële uitdagingen in hun bedrijfsvoering. Zoals ik eerder schreef heeft Mullen Automotive beperkte middelen, waardoor het dit jaar faillissement zou kunnen aanvragen. Om continuïteit te behouden, moeten de nieuwe voertuigen foutloos zijn. Zoals we hebben gezien bij andere EV-bedrijven zoals Tesla en Rivian kan het terughalen kostbaar zijn.

Het meest recente nieuws is dat Mullen heeft aangekondigd dat het B. & R. Eckel’s Transport zal overnemen, een bedrijf dat $85 miljoen per jaar verdient. In een verklaring zei het bedrijf dat de overname het zal helpen zijn marges aan te vullen. B&R levert 400 power units en 950 trailers. Het is moeilijk om de synergie tussen de twee bedrijven te zien.

Rivian heeft ook uitdagingen, wat verklaart waarom investeerders denken dat het waardeloos is. Het heeft een marktkapitalisatie van meer dan $12 miljard tegen contanten en kortetermijninvesteringen van meer dan $11 miljard. Analisten zijn van mening dat het bedrijf een nichespeler is in de EV-industrie en dat het minstens 4 miljard dollar zal moeten ophalen om zijn doel te halen. In een notitie vertelde een analist aan Bloomberg:

“Investeerders lijken te erkennen dat dit voorlopig waarschijnlijk een nichemerk is, totdat ze meer productie kunnen realiseren en betere marges op de verkoop kunnen behalen. Rivian moet zijn strategie niet opgeven, maar totdat de financiering rond is, denken we dat Rivian tegen boekwaarde zal blijven handelen.”

Rivian vs Mullen: welke is de beste koop?

Is er een betere koop tussen Rivian en Mullen Automotive? Ik geloof dat de twee bedrijven voorlopig geen goede investeringen zijn. Voor Mullen is de belangrijkste uitdaging de balans en de groeivooruitzichten voor de toekomst.

Rivian heeft goede vorderingen gemaakt door een grote orderportefeuille en een populair product. De meeste mensen die Rivian-vrachtwagens besturen, hebben er een goede beoordeling op. De uitdaging is echter de cashburn en de behoefte aan meer geld naarmate het bedrijf groeit.

De andere belangrijke uitdaging is de concurrentie, gezien het feit dat Ford en GM even goede vrachtwagens bouwen tegen een lagere prijs. Rivian’s vlaggenschip R1T-truck begint bij $73.000, terwijl de zeer populaire F1-truck begint bij slechts $60.000.

Daarom geloof ik in dit geval dat Rivian een betere investering is dan Mullen, ook al verwacht ik dat het in de toekomst uitdagingen zal doormaken.