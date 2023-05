Analyse EUR/CHF en EUR/GBP voorafgaand aan het besluit van de ECB

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoersen van de paren EUR/GBP en EUR/CHF bewogen zijwaarts na de laatste Europese inflatiecijfers. De prijs van EUR/CHF handelde op 0,9843 terwijl het EUR/GBP-paar handelde op 0,8790 en de focus verschuift naar het aanstaande besluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

Gegevens over de Europese consumenteninflatie

Het belangrijkste EUR-nieuws op dinsdag kwamen de flashcijfers van de consumenteninflatie uit de Europese Unie. Volgens Eurostat daalde de totale consumentenprijsindex van 0,9% in maart tot 0,7% in april. Deze daling was beter dan de mediane schatting van 0,9%.

De inflatie is licht gestegen op jaarbasis. Het steeg van 6,9% in maart naar 7,0% in april. Ondertussen daalde de kerninflatie, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, van 1,3% naar 1,0% op MoM-basis. Het ging van 5,7% naar 5,6% op jaarbasis.

In belangrijke landen steeg de inflatie. Zo steeg de totale CPI in Italië tot 8,3%, terwijl de geharmoniseerde inflatie steeg tot 8,8%. Deze cijfers betekenen dat de inflatie in het Eurogebied aanzienlijk hoger is dan de ECB-doelstelling van 2,0%.

Deze cijfers betekenen dat de Europese economie het nog steeds moeilijk heeft. Uit gegevens bleek bijvoorbeeld dat de Duitse detailhandelsverkopen in maart daalden. Verdere cijfers lieten zien dat de krimp van de PMI voor de verwerkende industrie in april aanhield.

Het volgende nieuws over EUR/GBP en EUR/CHF is het aanstaande besluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Analisten verwachten dat de bank zal besluiten de rente met 0,25% te verhogen en wijzen op meer renteverhogingen in de toekomst. In een notitie schreven analisten bij ING:

“Stevige inflatiegegevens benadrukken duidelijk de noodzaak om door te gaan met wandelen, maar met het zwakker dan verwachte bbp-groeirapport van vorige week en de zwakke kredietgroei en de vraag naar leningen van vandaag, zijn de redenen om het tempo en de omvang van renteverhogingen te vertragen sterker geworden.”

Technische analyse EUR/GBP

De vieruurgrafiek laat zien dat de wisselkoers EUR naar GBP de afgelopen dagen in een consolidatiefase zat. Het handelt op het sleutelpunt op 0,8791, het laagste punt op 19 april. Het is onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gezakt. Daarom vermoed ik dat het paar EUR/GBP voor en na het aanstaande besluit van de ECB zal blijven dalen.

Technische analyse EUR/CHF

De 4H-grafiek laat zien dat de EUR/CHF wisselkoers omhoog dreef na de laatste Europese inflatiegegevens. Het bewoog iets boven het voortschrijdend gemiddelde over 25 perioden, wat hoger is dan het dieptepunt van vorige maand op 0,9777. De MACD is boven het neutrale punt gekomen.

Het paar zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op 0,9926, het hoogste punt op 17 februari.