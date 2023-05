Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Hang Seng-index steeg dinsdag na de beter dan verwachte BBP gegevens van Hongkong en de inkomsten van HSBC. De index steeg licht met ongeveer 35 basispunten, net als andere Chinese indices zoals de Shanghai-index en China A50.

HSBC inkomsten en BBP van Hong Kong

Het belangrijkste nieuws over Hang Seng waren de BBP-cijfers van Hongkong, waaruit bleek dat de economie het goed deed in het eerste kwartaal. Volgens het statistiekbureau groeide de economie in de eerste drie maanden van het jaar met 2,7%.

Analisten hadden verwacht dat de gegevens zouden aantonen dat de economie in het kwartaal met 0,5% groeide. Het vergeleek ook met een krimp van 4,1% in hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de stad in een Covid-lockdown verkeerde. Ambtenaren verwachten nu dat de economie dit jaar met 3,5% tot 5,5% groeit.

Het andere belangrijke nieuws over Hang Seng waren de laatste inkomsten van de Hang Seng Bank. In een verklaring zei het bedrijf dat zijn bedrijf het goed deed in het eerste kwartaal, aangezien de omzet met 64% steeg tot $20,2 miljard. Bij constante wisselkoersen steeg de omzet met 74%. De common equity tier 1-kapitaalratio steeg tot 14,7%, terwijl de winst voor belastingen steeg tot $12,9 miljard. De CEO liet weten :

“We blijven vol vertrouwen dat we ons rendement op gemiddeld tastbaar eigen vermogen van ten minste 12% voor 2023 zullen halen. Op basis van de huidige marktconsensus voor de wereldwijde centralebanktarieven, zijn onze verwachtingen voor nettorente-inkomsten ongewijzigd ten opzichte van onze verwachtingen voor het hele jaar.”

De koers van het aandeel HSBC steeg met 2,67% in Hong Kong na de sterke resultaten. Andere koplopers in de index waren ENN Energy, Baidu, Lenovo Group en JD. Casino-aandelen zoals Galaxy Entertainment en Sands China hebben het goed gedaan terwijl Macau een comeback maakt. Dit weekend trokken honderdduizenden Chinese toeristen naar Macau voor het Labor Day-weekend.

Hang Seng-index voorspelling

HSI-grafiek door TradingView

De Hang Seng-index is de afgelopen weken zijwaarts bewogen. Het is iets onder het belangrijkste weerstandsniveau gebleven op H $20.766, het hoogste punt op 17 april. De index staat ook een paar punten boven het laagste punt van het jaar tot nu toe van H $18.815. Het oscilleert op het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar boven is gedreven.

Daarom zal de index waarschijnlijk in deze bandbreedte blijven in afwachting van het aanstaande rentebesluit van de Federal Reserve. De belangrijkste ondersteunings- en weerstandspunten om naar te kijken zijn H $18.815 en H $20.765.