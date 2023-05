“Het nieuwe normaal” op de monetaire markten, nu de Europese inflatie tot 7% stijgt en de ECB op het punt staat weer te verhogen

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Tien maanden geleden, in juli 2022, is Europa officieel overgegaan naar een nieuwe monetaire cyclus. Die maand verhoogde de ECB de rentetarieven van -0,5% naar nul, wat een signaal was voor een nieuw paradigma toen de inflatie het continent overspoelde.

Vandaag gaat de strijd door, het hoofdtarief staat nu op 3%.

Deze week werd de markt getrakteerd op de laatste allerbelangrijkste inflatiecijfers. Volgens de voorlopige gegevens die dinsdagochtend zijn vrijgegeven, is de totale inflatie in de eurozone gestegen tot 7%, vergeleken met 6,9% in maart.

Hoewel dit onheilspellend klinkt, was de 7% wel in lijn met de verwachtingen van analisten. Meer intrigerend was de kerninflatiemaatstaf, die de volatiele effecten van voedsel- en energieprijzen wegneemt. Het kerncijfer kwam uit op 5,6%, onder de verwachting van 5,7%.

Wat het drama een beetje op gang brengt, is dat het laatste monetaire besluit van de ECB donderdag komt, wat betekent dat deze cijfers de laatste input zijn die vóór de vergadering is verkregen.

Zal de ECB met 50 of 25 basispunten verhogen?

Zoals al een jaar lang het geval is, heeft de markt zijn ogen gericht op Christine Lagarde, president van de ECB. Sinds de inflatie begon te stijgen, schommelden de activaprijzen buiten de verwachtingen rond renteverhogingen, en dat is vandaag de dag niet anders.

Aan de ene kant is het algemene cijfer nog steeds hoog op 7%, en 10 basispunten hoger dan waar het vorige maand uitkwam. Dit geeft geloofwaardigheid aan voorspellingen van een stijging van 50 basispunten. Aan de andere kant is het kernnummer gedaald. Bovendien vielen de BBP-gegevens van vorige week tegen, en vanmorgen kwamen er ook zwakke cijfers over de vraag naar leningen naar buiten, die beide de weegschaal zouden kunnen doen doorslaan naar een stijging met 25 basispunten.

Ook bankkwesties kunnen hier een rol spelen. Hoewel de chaos met Credit Suisse van vorige maand grotendeels goed is doorstaan, nu de markt kalmeert en het ergste van de crisis voorbij lijkt te zijn, ging First Republic Bank vorige week in de VS failliet na de onthulling van de omvang van de uitstroom in het eerste kwartaal. Dit zou de ECB stof tot nadenken kunnen geven. Hoewel de Amerikaanse bank niets met Europa te maken heeft, kwam de oplegging door Credit Suisse voort uit het faillissement van de Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten, en onrust in de banken is van nature een spel van vertrouwen.

In werkelijkheid kunnen we hoe dan ook zoveel speculeren als we willen, maar ik steun graag op het vaak herhaalde gezegde: cijfers liegen niet. Waarom luisteren naar mijn speculatie als we gewoon de waarschijnlijkheden kunnen controleren die door de geldmarkt worden geïmpliceerd? En die geldmarkt heeft een kans van bijna 90% op een stijging van 25 basispunten, vergeleken met 74% op vrijdag, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek.

Wat gebeurt er op de lange termijn?

Hoewel de geldmarkt ons een vrij goede indicatie geeft van wat er daarna gebeurt, blijft het langetermijnbeeld voor de Eurozone onduidelijk. De inflatie ligt nog steeds ver boven de doelstelling van 2%, en ongeacht of het een verhoging van 25 basispunten of 50 basispunten is, die doelstelling zal niet snel worden gehaald.

De realiteit is dat het continent een tijdje moet omgaan met een inflatie ten noorden van die doelstelling van 2% – tot 2025, als we de recente IMF-cijfers mogen geloven. Zelfs als we denken aan de meest ambitieuze scenario’s, is het moeilijk voor te stellen dat de inflatie nog minstens een jaar niet hoog oploopt.

De VS in de jaren zeventig, hoewel om verschillende redenen een totaal ander klimaat, presenteert hier als een waarschuwend verhaal. De inflatie werd schijnbaar drie keer getemd, voordat ze sterker terug brulde, totdat ze uiteindelijk voorgoed werd “verslagen”. Dit zou moeten waarschuwen voor de gevaren van te snel terugvallen op hoge tarieven. Zelfs als de wandelcyclus vertraagt, voelt het als een reikwijdte om te voorspellen dat de ECB zal beginnen te bezuinigen tot de kelderniveaus die we gedurende een groot deel van het afgelopen decennium hebben gezien. We kregen de afgelopen jaren vaak te horen over het ‘nieuwe normaal’, toch? Het is misschien tijd om die uitdrukking toe te passen op de monetaire markten.

Voorlopig stemmen de markten af op donderdag voor de laatste wending in het verhaal, met 25 bps voorop als we het laatste stuk naderen. 50 bps heeft nog steeds een kans, maar als het zo zou dalen, verwacht dan een sterke uitverkoop, aangezien 25 bps erg ingeprijsd is als de huidige verwachting.

Verder is het moeilijker te zeggen. De belangrijkste taak van de ECB is dezelfde als voorheen: op de grens tussen recessie en inflatie. Dat wil zeggen, de tarieven voldoende verhogen om de inflatie in bedwang te houden, maar zo veel dat er een vervelende recessie ontstaat.

Een veel gefantaseerde zachte landing is het beloofde land. Of die smalle ontsnappingsroute te vinden is, valt echter nog te bezien.