Hindenburg heeft het voorzien op het rijk van Carl Icahn

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Icahn Enterprises LP (NASDAQ: IEP) daalde vanmorgen bijna 20% nadat Hindenburg Research een shortpositie in het imperium van miljardair Carl Icahn onthulde.

IEP verdient de huidige premie niet

Op dinsdag beschuldigde de short seller Icahn Enterprises ervan dat het qua structuur leek op een Ponzi-scheme.

Hindenburg beweerde dat de premie waartegen “IEP” handelt gebaseerd is op massaal “opgeblazen” activawaarderingen. Het rapport luidt:

“Al met al denken we dat Icahn, een legende van Wall Street, een klassieke fout heeft gemaakt door te veel invloed uit te oefenen bij aanhoudende verliezen: een combinatie die zelden goed afloopt.“

Na de ontwikkeling van vandaag zijn de aandelen van Icahn Enterprises met meer dan 25% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau van het jaar tot nu toe. Vergeet niet dat Carl Icahn zelf een activistische investeerder is en dat zijn recente investeringen McDonald’s en Illumina Inc omvatten.

Waarom is Icahn Enterprises een ponzi-achtig plan?

Hindenburg waagde ook een kans op het dividendaandeel vanwege het hoge rendement dat naar eigen zeggen niet werd ondersteund door de cashflow van het bedrijf.

Het conglomeraat, volgens de short seller, gebruikt geld van nieuwe investeerders om zijn dividenduitkeringen voort te zetten, waardoor het lijkt op een ponzi-achtig plan.

Dergelijke ponzi-achtige economische structuren zijn alleen duurzaam in de mate dat nieuw geld bereid is het risico te nemen om de laatste te zijn die de zak vasthoudt.

Icahn Enterprises moet nog officieel reageren op het rapport. Hindenburg Research is dit jaar redelijk actief geweest met zijn shortposities, nadat het deze eerder dit jaar in twee andere opmerkelijke namen had onthuld: Block Inc en Adani Group.