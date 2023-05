Koersverwachting Chegg aandelen: irrationele uitverkoop te midden van ChatGPT risico’s

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Chegg (NYSE: CHGG) daalde met meer dan 37% in de late uren nadat het bedrijf zijn zorgen had geuit over ChatGPT. De aandelen daalden naar $11, veel lager dan de sluiting op $17,60. Andere online onderwijsaandelen zoals Coursera daalden ook.

Chegg-aandelengrafiek door TradingView

Vormt ChatGPT een bedreiging voor Chegg?

Chegg rapporteerde maandag sterke resultaten. De omzet van het bedrijf bedroeg $188 miljoen, terwijl het aantal gebruikers steeg tot 5,1 miljoen. De inkomsten uit abonnementen bedroegen $168 miljoen, terwijl de inkomsten uit vaardigheden $19 miljoen bedroegen en de brutomarges stegen.

Het bedrijf heeft een sterke balans, met meer dan 1,2 miljard dollar in contanten, terwijl het zijn eigen aandelen bleef inkopen.

Deze sterke cijfers speelden geen rol in de prestaties van de aandelenkoers van Chegg. De belangrijkste katalysator was een verklaring van het management over de impact die ChatGPT en andere generatieve AI-producten hadden op zijn bedrijf. De CEO zei :

“In het eerste deel van het jaar zagen we geen merkbare impact van ChatGPT op de groei van onze nieuwe accounts, en we voldeden aan de verwachtingen voor nieuwe aanmeldingen. Sinds maart zagen we echter een aanzienlijke piek in de belangstelling van studenten voor ChatGPT. We geloven nu dat het een impact heeft op de groei van onze nieuwe klanten.”

Irrationele uitverkoop

De aandelenkoers van Chegg crashte omdat beleggers denken dat ChatGPT de activiteiten volledig zal verstoren. Ik ben echter van mening dat beleggers, die meestal worden gedreven door angst en hebzucht, de neiging hebben overdreven te reageren op problemen. Mede door hebzucht is de koers van het C3.ai-aandeel eerder dit jaar fors hoger werd. Zoals ik eerder schreef schreef is de aandelenkoers van C3.ai de afgelopen 30 dagen met meer dan 44% gedaald.

Ik geloof dat ChatGPT Chegg niet zal vervangen vanwege de menselijke factor en het feit dat kunstmatige intelligentie de belangrijkste onderwijsgebieden niet zal verstoren. Chegg verdient bijvoorbeeld geld door eBooks te verkopen aan studenten van over de hele wereld. Het heeft nu meer dan 400.000 titels en een abonnementspakket dat begint bij $4,99. ChatGPT zal dat niet vervangen.

Verder heeft het bedrijf toegang tot duizenden docenten. Nogmaals, hoewel ChatGPT het goed doet, geloof ik dat menselijke interactie in het onderwijs belangrijk is. We zagen dit met het mislukken van online onderwijs tijdens de Covid-19 pandemie.

Het belangrijkste is dat Chegg ook ChatGPT heeft omarmd met behulp van de CheggMate-tool. De tool combineert de functies van ChatGPT en de geavanceerde functies van Chegg.

Daarom is de kans groot dat de uitverkoop van de aandelenkoers van Chegg overdreven is. Hoewel de aandelen dus nog een tijdje onder druk kunnen blijven staan, bestaat de kans dat ze weer opveren als beleggers het nieuwe normaal omarmen.