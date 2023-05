Prijs van palladium nog steeds in gevaar nu het achterloopt op platina, goud en zilver

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van palladium is afgeweken van andere edelmetalen zoals goud, zilver en platina. Het is de afgelopen 12 maanden met meer dan 36% gedaald, terwijl de platinaprijs in dezelfde periode met meer dan 10% is gestegen. Goudprijs en zilver zijn in dezelfde periode allemaal met meer dan 10% gestegen.

Waarom loopt palladium achter op andere edelmetalen?

Palladium was een van de best presterende edelmetalen van het afgelopen decennium. Het metaal steeg van $160 in 2008 naar een recordhoogte van $3.000 in februari van dit jaar. Het is onduidelijk waarom de palladiumprijs met meer dan 50% is gedaald vanaf het hoogste punt in 2022.

Een waarschijnlijke reden is dat de afwijking tussen platina en palladium de afgelopen maanden beduidend groter was. Toen bijvoorbeeld palladium in 2022 werd verhandeld tegen $3.000, werd platina verhandeld tegen ongeveer $826. Daarom stapten veel bedrijven die katalysatoren maakten over op platina, dat veel goedkoper was.

De andere reden is dat de Russische oorlog in Oekraïne leidde tot een verschuiving in platina, dat buiten Rusland in overvloed wordt gevonden. Zuid-Afrika, het VK en de VS zijn de grootste exporteurs van platina, terwijl Rusland de vierde grootste is. In termen van palladium is Rusland de grootste exporteur, gevolgd door Zuid-Afrika, de VS, het VK en Italië.

Daarom is de kans groot dat de prijs van platina zal blijven stijgen, aangezien het op de huidige niveaus goedkoper is dan palladium. De twee metalen hebben nog steeds een afwijking van ongeveer $300, wat relatief hoog is. De verhoogde vraag naar platina zal dit jaar naar verwachting tot een tekort leiden.

Hetzelfde geldt voor palladium, dat in 2021 naar een overschot is gegaan. Analisten verwachten dat palladium dit jaar voor het eerst in drie jaar naar een aanbodtekort zal gaan. Volgens de World Platinum Council zal het tekort dit jaar naar verwachting uitkomen op 556.000 ounces.

Palladium prijsvoorspelling

Palladium-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van palladium de afgelopen maanden in een bearish trend zat. Onlangs heeft het metaal een stijgend kanaal gevormd dat in rood wordt weergegeven. Deze prijs bevindt zich aan de onderkant van het stijgende kanaal. Het is ook gedaald tot onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden.

Daarom vermoed ik dat de palladiumprijzen de komende maanden een bearish uitbraak zullen hebben, aangezien verkopers de belangrijkste ondersteuning richten op $ 1.300, wat ongeveer 11% onder het huidige niveau ligt.