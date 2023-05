3 mogelijkheden voor de vergadering van de Federal Reserve van vandaag

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De bijeenkomst van de Federal Reserve staat voor de deur, aangezien een nieuwe renteverhoging mogelijk is ondanks de scheuren in het Amerikaanse banksysteem. Maar het hangt af van hoe de Fed de renteverhoging en de bijbehorende opmerkingen doorvoert.

Sommige stemmen fluisteren dat de Fed haar verkrappingscyclus al zou moeten onderbreken om ten minste twee redenen.

Ten eerste staan de banken onder druk. Ten tweede begint de angst voor een recessie toe te nemen. Maar de Fed heeft een dubbel mandaat: het creëren van banen en prijsstabiliteit.

Dus dit zijn de drie opties die de Fed vandaag in handen heeft:

25bp tariefverhoging

50 bp tariefverhoging

Door tijdens de vergadering van vandaag niets te doen, zal de Fed de markten laten geloven dat de eindrente is bereikt. Het streefpercentage ligt al op 4,75%-5%, na een van de steilste verkrappingscycli in de geschiedenis.

De angst voor een recessie rechtvaardigt een pauze. Ook kan de Fed voor deze optie kiezen en tegelijkertijd een agressieve retoriek uiten, zoals verdere renteverhogingen, afhankelijk van de komende gegevens.

Maar de Fed heeft in het verleden al aangegeven de renteverhogingen de tijd te willen geven om door de economie te dringen. Dus als de Fed vandaag pauzeert, verwacht de markt de komende zes maanden geen verandering in de Federal Funds Rate.

25 bp renteverhoging

De Fed kan er ook voor kiezen om de fondsenrente met 25 basispunten te verhogen. In dit scenario zou de Amerikaanse dollar aanvankelijk moeten stijgen.

Het zou heel goed kunnen dat de Fed kiest voor een versoepelende renteverhoging. In feite zou de Fed de rente met 25 basispunten kunnen verhogen en tegelijkertijd een pauze in de verkrappingscyclus kunnen signaleren, of zelfs het einde ervan, aangezien de inflatie in de Verenigde Staten aan het matigen is.

Wat de groeivooruitzichten betreft, zou de Fed kunnen stellen dat een periode van groei beneden de trend nodig is om de inflatie te doen dalen.

50 bp tariefverhoging

Dit is een onwaarschijnlijk scenario op deze bijeenkomst, maar je weet het maar nooit. De Reserve Bank of Australia verhoogde tenslotte deze week de rentetarieven, wat de deelnemers op de financiële markten totaal verraste.

De Fed zou kunnen aanvoeren dat de inflatie onaanvaardbaar hoog is en dat verdere renteverhogingen de enige manier is om de inflatie omlaag te krijgen.

De Fed zal waarschijnlijk kiezen voor de tweede van de drie opties. Een renteverhoging van 25 bp lijkt plausibel, maar wat de Fed zegt, is van groot belang.

Wordt het een mildere renteverhoging of behoudt de Fed haar agressieve standpunt? De truc zou zijn als de Fed een manier zou vinden om beleidsflexibiliteit te communiceren en tegelijkertijd te voorkomen dat markten dit jaar nog meer verlagingen in rekening brengen.