DXY-index: voorspelling voorafgaand aan rentebesluiten van de Fed en de ECB

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De US dollar-index (DXY) daalde voor de tweede dag op rij terwijl beleggers wachtten op de aanstaande beslissingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). De index zakte naar een dieptepunt van $102,30, wat iets hoger was dan het laagste punt van dit jaar op $100,37.

Beslissingen van de Fed en de ECB

Het grootste forexnieuws van de week zijn de rentebesluiten van de Federal Reserve en de ECB. Deze beslissingen komen op een belangrijk moment voor de markt, aangezien de inflatie op een hoog niveau blijft terwijl de regionale bankencrisis aan de gang is.

Economen denken dat het Federal Open Market Committee (FOMC) zal besluiten de rentetarieven met 0,25% te verhogen om blijk te geven van vastberadenheid tegen de inflatie. Tegelijkertijd beraadt de commissie zich maandag meer over de toestand van de economie na de val van First Republic Bank.

Daarom is de kans groot dat de Federal Reserve zal wijzen op een strategische pauze die is overgenomen door andere centrale banken zoals de BoC en de Reserve Bank of India. Een strategische pauze geeft de bank de gelegenheid om de gevolgen van de recente renteverhogingen voor de economie te observeren.

De Amerikaanse economie staat voor grote uitdagingen. Ten eerste is er de uitdaging van de bankencrisis nu andere regionale banken op instorten staan. De aandelen van PacWest en Western Alliance zijn deze week met dubbele cijfers gedoken.

Ten tweede zijn er zorgen over de schuldlimiet in de Verenigde Staten. De wetgevers zijn nog steeds verdeeld over hoe het schuldenplafond moet worden opgeheven. Janet Yellen, de minister van Financiën, waarschuwde dat de regering op 1 juni zonder geld zou kunnen komen te zitten.

Ten slotte zijn er risico’s in de commerciële vastgoedsector waar de waarderingen tuimelen.

De DXY-index zal ook reageren op het aanstaande besluit van de ECB dat gepland staat voor donderdag. Dit is een belangrijk moment voor de dollar, aangezien de euro het grootste deel uitmaakt van de Amerikaanse dollarindex.

DXY-index voorspelling

De Amerikaanse dollarindex zat de afgelopen weken in een krappe bandbreedte. Het is stevig boven het belangrijke ondersteuningsniveau gebleven op $100,31, het laagste niveau van dit jaar. De index is onder alle voortschrijdende gemiddelden gezakt terwijl de Awesome Oscillator groen is geworden en naar boven wijst.

Daarom zijn er op dit moment twee scenario’s voor de dollar. Ten eerste zou de index de bearish trend kunnen hervatten en onder de belangrijkste ondersteuning op $100 komen. Anderzijds zou de index, die een patroon met dubbele bodem heeft gevormd, kunnen opveren en de neklijn van dit patroon opnieuw kunnen testen op $105,42.