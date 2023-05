Metacade investeerders tellen winst nu MCADE stijgt naar $0,04

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Het is nu amper een maand nadat de presale van Metacade werd afgesloten. De MCADE-tokenprijs heeft een bullish traject aangenomen na een lichte terugval. Het MCADE-token handelt nu 81% hoger dan het prijsniveau aan het einde van de presale.

Toen de presale eindigde, waren investeerders sceptisch over een grote MCADE-bullrun, vooral nadat de notering op CoinMarketCap, CoinGecko en de gedecentraliseerde Uniswap-beurs niet resulteerde in grote prijsbewegingen.

Notering op BitMart veranderde de situatie

BitMart was de eerste gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling die MCADE vermeldde. Destijds leken sommige investeerders twijfels te krijgen, aangezien de munt onder de $0,015 was gezakt.

Sommigen hadden echter nog steeds de hoop dat notering op gecentraliseerde beurzen een grotere impuls zou geven aan de MCADE-prijs dan de DEX-notering. Een meerderheid van de investeerders geloofde zelfs dat er een uitbraak op handen was zodra MCADE op BitMart werd genoteerd. En trouw aan de overtuiging van velen, begon de prijs van MCADE vrijwel onmiddellijk te stijgen nadat deze op BitMart was genoteerd.

Op het moment van schrijven handelde Metacade (MCADE) tegen $0,04 en leek extreem bullish, aangezien het de afgelopen 24 uur met 31,04% was gestegen. Het heeft een dagelijks hoogtepunt van $0,04229 bereikt.

Aankomende notering op MEXC Global

Volgens de informatie op de officiële website van Metacade wordt verwacht dat het MCADE-token op 4 mei 2023 op MEXC Global wordt vermeld, wat slechts een kwestie van uren is.

Hoewel de huidige prijsstijging deels te danken is aan de notering op BitMart, heeft de hype rond de aankomende MEXC Global een rol gespeeld. In het huidige tempo zal de prijs van Metacade naar verwachting tegen het einde van 2023 boven de $0,25 stijgen na de notering op MEXC Global.

Is Metacade een goede investering?

Investeren in cryptocurrencies brengt veel risico’s met zich mee, vooral vanwege de hoge marktvolatiliteit en de toename van zwendelprojecten. Terwijl het Metacade-project het selectievakje van het legitieme project aanvinkt, valt zijn native token, de MCADE onder cryptocurrencies en zijn prijsbewegingen worden nog steeds beïnvloed door marktvolatiliteit.

Afgezien van het zoeken naar een legitiem project om in te investeren, zijn er nog veel andere factoren waarmee een belegger rekening moet houden voordat hij of zij beslist of hij of zij in een project wil investeren. Een van die factoren is de opname van de producten van een project in de markt.

Tot nu toe is het MCADE-token, net zoals het Metacade-platform, enorm populair geworden onder crypto-investeerders, cryptohandelaren en ontwikkelaars en investeerders van blockchain-games. Alleen al het feit dat crypto-investeerders in groten getale kwamen opdagen om het MCADE-token te kopen tijdens de presale, toont aan dat investeerders vertrouwen hebben in het Metacade project.

Degenen die tijdens de Metacade presale in MCADE hebben geïnvesteerd, tellen nu de winst. Het token is met meer dan 81% gestegen nadat de presale is beëindigd; wat betekent dat zelfs degenen die het token tijdens de laatste presale fase hebben gekocht, winst maken.

Het belangrijkste is dat MCADE-houders nu het token kunnen verhandelen op een gecentraliseerde beurs, BirMart, en zeer binnenkort ook op MEXC Global.

Routekaart van het Metacade-project

Naast de notering op crypto-uitwisselingen, heeft Metacade al zijn eerste samenwerking verdiend, de samenwerking met Metastudio, een revolutionair gamingbedrijf dat zich richt op het leveren van opwindende, avant-garde en nieuwe mobiele games aan de Metacade-arcade.

Volgens de whitepaper van Metacade wordt verwacht dat Metacade in het tweede kwartaal van 2023 meer CEX-noteringen zal verwerven, meer partnerschappen zal toevoegen met play-to-earn-projecten, meer weggeefacties en wedstrijden voor de gaming community zal lanceren en een universele online hangout zal lanceren voor alles wat met GameFi en P2E te maken heeft.

Als gevolg hiervan zal de vraag naar MCADE, het utility-token van Metacade, omhoogschieten en mogelijk de prijs van het token door het dak sturen.