Tesla verhoogt de prijzen in de VS en China – een reden om aandelen te kopen?

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA stond dinsdag in de belangstelling nadat het bedrijf voor elektrische voertuigen de prijzen van de voertuigen in de Verenigde Staten en China verhoogde.

Tesla aandelen dalen ondanks prijsstijgingen

Zijn Model 3 en Model Y kosten nu $250 meer in de VS. In China verhoogde de EV-gigant de prijzen van die twee modellen met 2.000 yuan.

Desalniettemin is het belangrijk op te merken dat Tesla Inc de afgelopen maanden een half dozijn prijsverlagingen heeft doorgevoerd voor de belangrijkste markten. Daarom zijn de auto’s nog steeds goedkoper (ondanks de stijging van vandaag) dan aan het begin van het jaar.

Ook op dinsdag koos het op Nasdaq genoteerde bedrijf ervoor om de prijs van zijn voertuigen ook in Japan en Canada te verhogen. Het is bekend dat Tesla de prijzen regelmatig aanpast aan de marktomstandigheden.

Vergeleken met het hoogste punt van het jaar tot nu toe, is het aandeel Tesla op het moment van schrijven ongeveer 25% gedaald.

Zijn Tesla aandelen het waard om nu te kopen?

Ondanks de recente uitverkoop waarschuwt JPMorgan-analist Ryan Brinkman dat de problemen voor Tesla aandelen nog niet voorbij zijn.

Hij verlaagde onlangs zijn koersverwachting voor Tesla aandelen naar $115, wat vanaf hier nog eens 30% neerwaarts suggereert. De bearish visie van Brinkman is voornamelijk gebaseerd op zorgen over de marges van het bedrijf.

Vorige maand zei Tesla Inc dat de brutomarge in de auto-industrie maar liefst 800 basispunten onderuit ging in het eerste financiële kwartaal (lees meer) na prijsverlagingen om de volumes te verhogen.

Het is denkbaar dat de vandaag aangekondigde prijsstijging een beetje zal helpen op het gebied van de marges, maar het is waarschijnlijk dat Tesla meer zal moeten doen om de genoemde zorgen voor eens en voor altijd weg te nemen.