Analyse USD/CHF: het pad van de minste weerstand

De wisselkoers van het paarUSD/CHF dook na het laatste rentebesluit van de Federal Reserve naar het laagste niveau sinds februari 2021. Het paar zakte naar een dieptepunt van 0.8817, meer dan 13% onder het hoogste punt van dit jaar.

Rentebesluit van de Fed

Het belangrijkste USD-nieuws deze week was het rentebesluit van de Federal Reserve. Daarin besloot de commissie unaniem om de rente met 0,25% te verhogen. En in zijn persconferentie sloot Jerome Powell eventuele renteverlagingen dit jaar uit vanwege de hardnekkige inflatie.

Daarom daalde het paar USD/CHF toen investeerders voorspelden dat de Federal Reserve nu klaar was met rentetarieven. Er zijn argumenten om de stijgingen te onderbreken, aangezien het duidelijk is dat de Amerikaanse economie aan het verzwakken is, zoals blijkt uit de recente economische gegevens.

Eerder deze week bleek uit cijfers van het Institute of Supply Management dat de productiesector in april verder consolideerde. Veel fabrikanten klaagden over de hoge kosten van het zakendoen en het gebrek aan duidelijkheid over de orderstroom.

Andere cijfers laten zien dat de arbeidsmarkt aan het versoepelen was. Verder implodeert de commerciële vastgoedsector terwijl het aantal bankfaillissementen dit jaar tot het hoogste punt in jaren is gestegen. Zoals ik in dit artikel schreef staan verschillende banken zoals Western Alliance en PacWest op instorten.

De volgende belangrijke katalysator voor de prijs van USD/CHF zijn de komende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens die voor vrijdag zijn gepland. Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat de gegevens aantonen dat het werkloosheidspercentage in mei op 3,6% bleef, terwijl de economie meer dan 180.000 banen toevoegde.

Hoewel dit belangrijke cijfers zijn, zal hun impact op de USD enigszins beperkt zijn, aangezien beleggers al duidelijkheid hebben over wat ze van de Fed kunnen verwachten. En de Zwitserse Nationale Bank komt in juni bijeen.

Technische analyse USD/CHF

USD/CHF-grafiek door TradingView

De prijs van USD/CHF heeft de afgelopen maanden een sterke uitverkoop gezien. Deze daling viel samen met de crash van de Amerikaanse dollarindex. Het is onder het belangrijkste ondersteuningsniveau gezakt op 0.9088, het laagste niveau in november 2021 en januari 2022. Het was ook het laagste niveau in februari 2023. Het paar blijft onder alle voortschrijdende gemiddelden.

Daarom is het pad van de minste weerstand voor het paar naar beneden, met het volgende niveau om in de gaten te houden op 0.8750. De stop-loss van deze transactie is 0,9088.