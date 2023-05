EUR/TRY vormt stijgende wig in aanloop naar verkiezingen ECB en Turkije

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar EUR/TRY bevindt zich op een recordhoogte terwijl beleggers wachten op het aanstaande rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de aanstaande Turkse verkiezingen. Het werd verhandeld op 21,50, zo’n 85% boven het laagste niveau in 2022.

Besluit van de ECB en verkiezingen in Turkije

Het belangrijkste forexnieuws donderdag komt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Dit besluit komt een dag nadat de Federal Reserve besloot de rente met 0,25% te verhogen, zoals we hier schreven .

Economen zijn van mening dat de ECB meer ruimte heeft om de rentetarieven te verhogen, aangezien het laat in deze cyclus van renteverhogingen was. De rentetarieven in de Europese Unie zijn 3,5% in vergelijking met de VS, waar ze tussen de 5% en 5,25% zijn gestegen.

Daarom schatten analisten dat de ECB de rente in de komende twee achtereenvolgende vergaderingen met 0,25% en een vergelijkbaar bedrag zal verhogen. Bovendien wordt Europa, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, niet geconfronteerd met een bankencrisis of een ineenstorting van commercieel vastgoed.

De andere belangrijke katalysator voor de EUR/TRY en USD/TRY zijn de verkiezingen van deze maand in Turkije. Bij de verkiezingen, die gepland staan voor 14 mei, neemt Erdogan het op tegen een kandidaat die wordt gesteund door de oppositiepartijen. De meeste analisten zijn van mening dat Erdogan de overhand heeft.

As hij wint, betekent dit status quo bij de Centrale Bank van Turkije en meer uitverkoop van de Turkse lira. Aan de andere kant, als de oppositie wint, kan dit meer veranderingen betekenen bij de CBRT, wat positief zal zijn voor de lira.

Uit gegevens die deze week zijn gepubliceerd, blijkt dat de Turkse inflatie de afgelopen weken is gecrasht. Na een piek van meer dan 90% in 2022, zakte de inflatie in april naar 44%. Het is nu in de afgelopen zes opeenvolgende maanden gedaald en de trend zou zich kunnen voortzetten.

Technische analyse EUR/TRY

EURUSD-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers EUR naar TRY de afgelopen maanden een stijgende trend vertoonde. Recentelijk is deze trend vervaagd doordat het pair een stijgend wigpatroon heeft gevormd. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bearish teken. Het blijft iets boven alle voortschrijdende gemiddelden.

Daarom zou het paar EUR/TRY de komende dagen een bearish uitbraak kunnen hebben. Als dit gebeurt, zal het waarschijnlijk de onderkant van het stijgende wigpatroon opnieuw testen op 20,80. Een beweging boven de bovenkant van de wig betekent dat er meer kopers op de markt zijn.