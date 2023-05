USD/NOK vormt beker & handvat terwijl Norges Bank wijst op meer stijgingen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/NOK viel terug na de laatste rentebesluiten van de Fed en de Norges Bank. Het paar dreef naar beneden naar een dieptepunt van 10.66, wat lager was dan het hoogste punt van dit jaar op 10.87. De Noorse kroon is met meer dan 31% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2021.

Rentebesluit van de Fed en Norges Bank

Het belangrijkste NOK-nieuws was het laatste rentebesluit van de Norges Bank. In een verklaring heeft de Norges Bank besloten om opnieuw een renteverhoging van 0,25% door te voeren. Het verplaatste de tarieven naar 3,25%, het hoogste niveau in meer dan 15 jaar.

De Norges Bank zegde ook toe om in juni de rente opnieuw te verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. Als dit gebeurt, gaan de tarieven van Noorwegen naar 3,50%. De bank noemde de noodzaak om de inflatie te bestrijden, die volgens haar hardnekkig hoog blijft. Het noemde ook de noodzaak om de Noorse kroon te redden, die de afgelopen maanden sterk in waarde is gedaald.

Toch blijft de rente in het land, ondanks de acties van Norges Bank, fors lager dan in de Verenigde Staten. Woensdag besloot de Federal Reserve de rente met 0,25% te verhogen tot 5,25%.

Daarom zien veel geavanceerde handelaren dit als een carry-trademogelijkheid. Hierbij lenen ze in een land met een lage opbrengst om te investeren in een land met een hogere opbrengst. In dit geval lenen ze in Noorwegen om te investeren in de VS.

Noorwegen wordt ook geconfronteerd met energie gerelateerde uitdagingen nu de prijs van ruwe olie en aardgas keldert. Brent is gecrasht naar $72,52 terwijl West Texas Intermediate (WTI) is gestegen naar $68,53. Dit betekent dat Noorwegen minder deviezen zal zien, omdat het een van de grootste energie-exporteurs is.

Het volgende belangrijke forexnieuws om naar te kijken zijn de aanstaande Amerikaanse non-farm payrolls (NFP) uit de Verenigde Staten.

Technische analyse USD/NOK

USD/NOK-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat het paar USD/NOK de afgelopen maanden in een sterke bullish trend zat. Meest recentelijk heeft het een beker- en handvatpatroon gevormd, wat meestal een bullish teken is. Het vormt nu het handvatgedeelte van dit patroon. Het paar is ook boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen.

Daarom zal het paar waarschijnlijk een bullish breakout doormaken, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op 11. Dit beeld zal worden bevestigd als het pair boven het weerstandspunt op 10.87 komt.