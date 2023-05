Aandeel First Horizon opende donderdag 40% lager: ontdek waarom

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

First Horizon Corp (NYSE: FHN) zakte vanmorgen met 40% nadat het plannen voor een fusie met de Toronto-Dominion Bank (TSE: TD) had geschrapt.

Details van de update die First Horizon aandelen crashte

De deal van $13,4 miljard die vorig jaar voor het eerst werd aangekondigd, had van TD de zesde grootste Amerikaanse bank kunnen maken.

Maar de twee banken hebben nu gezamenlijk besloten om de overeenkomst te beëindigen wegens gebrek aan duidelijkheid rond de tijdlijn voor wettelijke goedkeuringen. De CEO, Bryan Jordan, onthult wat de toekomst biedt voor First Horizon en zei vandaag:

“We blijven momentum opbouwen. We hebben een sterke kapitaalbasis opgebouwd; het geeft ons een enorme flexibiliteit. We blijven onze klanten, gemeenschappen en klanten van dienst zijn en waarde voor hen leveren.“

In april rapporteerde de regionale bank haar financiële resultaten voor het eerste kwartaal die ongeveer in lijn waren met de schattingen van Street. Het aandeel First Horizon is dit jaar met ongeveer 60% gedaald.

Had het te maken met de aanhoudende onrust bij regionale banken?

TD Bank zal 200 miljoen dollar in contanten betalen aan First Horizon in overeenstemming met de beëindigingsovereenkomst, bovenop de vergoeding van 25 miljoen dollar.

Het beursnieuws komt op een moment dat regionale banken worstelen met een enorme inkrimping van de waarderingen. Maar op CNBC’s “Squawk on the Street” zei CEO Jordan dat de ontwikkeling van vandaag daar niets mee te maken had.

“We hebben de afgelopen 14 maanden heel hard gewerkt om wettelijke goedkeuringen te krijgen. Ik neem op het eerste gezicht aan dat we geen tijdlijn voor goedkeuring hebben kunnen krijgen en dat we deze overeenkomst hebben bereikt.“

In tegenstelling tot First Horizon aandelen zijn de aandelen van TD Bank donderdag ongeveer vlak. In april werd gemeld dat de Canadese multinational ‘s werelds meest kortgesloten geldschieter was geworden.