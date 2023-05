Analist Tom Forte deelt zijn kijk op Apple inkomsten over Q2

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van Apple Inc (NASDAQ: AAPL) zijn in de late uren met 2,0% gestegen nadat de techgigant goede resultaten voor het tweede financiële kwartaal rapporteerde.

Apple slaat een voorraad iPhone verkopen in

iPhone bracht in het tweede kwartaal een omzet van $51,3 miljard op, een stijging van 1,5% ten opzichte van vorig jaar. Dit versloeg de schatting van Street met maar liefst $2,6 miljard, volgens het persbericht over de inkomsten.

CEO Tim Cook schreef die kracht deels toe aan de heropening van China. In reactie op de inkomsten van Apple in het tweede kwartaal zei DA Davidson-analist Tom Forte:

“Het is goed nieuws dat de verkoop naar het kwartaal van maart is verschoven in plaats van volledig verloren te gaan. Er is dus een kans dat meer verkopen worden verschoven naar het kwartaal van juni. Er zou een extra impuls kunnen zijn voor de heropening van de handel in China.“

Year-to-date is het aandeel Apple nu met zo’n 35% gestegen.

Update over terugkopen en dividend

Aan de andere kant daalde de Mac-omzet met 31% op jaarbasis tot $7,2 miljard, tegenover $7,8 miljard verwacht.

Maar dat werd gecompenseerd door de dienstenactiviteiten van het bedrijf die met 5,5% groeiden tot 20,9 miljard dollar – ongeveer in lijn met de consensus. Op Yahoo Finance Live voegde Forte toe:

“Door de heropening in China was Apple goed gepositioneerd vanuit het oogpunt van vraag en aanbod. Ik denk ook dat ze een extra impuls kregen van wisselkoersen. Goede resultaten dus van Apple.“

Eveneens op donderdag gaf Apple Inc toestemming voor nog eens $90 miljard aan aandeleninkoop en dividendbetalingen. Het verhoogde ook het dividend tot 24 cent per aandeel – een stijging van 4,0%.

Apple Q2 winst momentopname

Verdiende $24,2 miljard tegenover $25 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel (EPS) bleef ongewijzigd op $1,52

De omzet daalde iets minder dan 3,0% tot $94,8 miljard

Consensus was $1,43 per aandeel op $92,9 miljard omzet

iPad gleed ongeveer in lijn met schattingen tot $6,67 miljard

De omzet van andere producten was in wezen gelijk op $8,76 miljard

Brutomarge verbeterde 20 basispunten in Q2 tot 44,3%

Moet je nu Apple aandelen kopen?

Vorige maand lanceerde Apple een hoogrentende spaarrekening om de voetafdruk in financiële technologie uit te breiden (meer informatie), maar Forte is daar niet erg optimistisch over.

De multinational zet in op het verschuiven van de productie van China naar India. Volgens de analist van DA Davidson zal de omschakeling echter waarschijnlijk lang duren.

“Op relatieve basis zijn er tegenwoordig meer consumenten in China met een hoog vrij besteedbaar inkomen dan in India. Ze hebben dus de opkomende markt van India nodig om te groeien, zodat meer consumenten daar producten van Apple kunnen betalen.“

Desalniettemin hield hij vast aan zijn koopadvies voor het aandeel na de Apple Q2-inkomsten en schreef hij de gematigde reactie na sluitingstijd toe aan het feit dat aandelen het al ongelooflijk goed hebben gedaan sinds het begin van het jaar, wat betekent dat veel van het goede nieuws al is meegerekend..

Uiteindelijk, zo was hij het eens, zal het op de Nasdaq genoteerde bedrijf producten zoals de AR/VR-headset of een zelfrijdende auto nodig hebben om de kracht van Apple te behouden.