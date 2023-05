De koers van het IAG aandeel stijgt na de eerste winst over Q1 sinds 2019

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

International Consolidated Airlines Group SA (LON: IAG) handelt vandaag hoger na het rapporteren van haar eerste winst over Q1 sinds 2019.

Analist reageert op de kwartaalcijfers van IAG

IAG liet weten dat het in het eerste kwartaal naar een bedrijfswinst van €9,0 miljoen ($9,9 miljoen) ging. Ter vergelijking: analisten hadden een aangepast bedrijfsverlies van €156,6 miljoen voorspeld. In reactie op de driemaandelijkse update zei Third Bridge-analist Olly Anibaba:

“De vraag van passagiers naar vakantiereizen blijft sterk in de eerste helft van 2023 en we gaan weer een drukke zomer tegemoet. Terwijl zakenreizen langzamer herstellen, zou een stijging van premium leisure een deel van de verliezen kunnen helpen compenseren.“

Hij was het er echter mee eens dat de stakingen van de luchtverkeersleider, net als bij alle luchtvaartmaatschappijen, hinderlijk zullen zijn voor de International Consolidated Airlines Group.

Year-to-date is de IAG aandelenkoers op het moment van schrijven met meer dan 15% gestegen.

Iberia krijgt een nieuwe CEO

Eveneens op vrijdag bevestigde Javier Sanchez-Prieto, de Chief Executive van Iberia, plannen om af te treden om mogelijkheden buiten de ruimte van de luchtvaartmaatschappij te verkennen.

Hij wordt in juli vervangen door Fernando Candela Perez en blijft tot eind 2023 voorzitter en CEO van Iberia. Anibaba voegde toe:

“Iberia ziet door sterke dollar goede kansen in Noord- en Latijns-Amerika. De overname van Air Europa verbetert hun concurrentiepositie ten opzichte van grote groepen als Air France-KLM en Lufthansa.“

Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies op de IAG aandelenkoers.

IAG aandelenkoers stijgt door solide inkomsten

Andere opmerkelijke cijfers in het kwartaalrapport van IAG zijn €5,89 miljard aan inkomsten – een stijging van maar liefst 71% op jaarbasis.

Experts hadden een iets lagere omzet van €5,86 miljard voorspeld voor het onlangs afgesloten kwartaal. In een notitie verkregen door Invezz, zei Olly Anibaba van Third Bridge:

“British Airways zal dit jaar naar verwachting de best presterende luchtvaartmaatschappij binnen IAG zijn, met trans-Atlantische reizen die de omzetgroei stimuleren. De heropening van de Chinese en Japanse markten is een goed voorteken voor de luchtvaartmaatschappij.“

IAG verwacht nu dat het aangepaste bedrijfsresultaat in 2023 meer dan €2,3 miljard zal bedragen.