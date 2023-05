Forex voorspelling USD/IDR nu de Indonesische roepia stijgt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/IDR bewoog vrijdag zijwaarts na de meest recente BBP-gegevens van Indonesië en voorafgaand aan de meest recente Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-cijfers. Het paar USD naar Indonesische roepia handelde op 14.660, meer dan 5% onder het hoogste niveau in maart.

BBP van Indonesië en NFP van de VS

Het belangrijkste forexnieuws het verplaatsen van de wisselkoers van het paar USD/IDR was het besluit van de Federal Reserve, waarover we hier schreven. Tijdens de vergadering in mei besloot de bank de rentetarieven met 0,25% te verhogen, waardoor de officiële contante rente op 5,25% kwam. Dit is het hoogste niveau dat de Amerikaanse rentetarieven in meer dan tien jaar hebben bereikt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Het volgende belangrijke USD-nieuws komt op vrijdag wanneer de VS de nieuwste non-farm payrolls (NFP)-gegevens publiceert. Economen verwachten dat de cijfers laten zien dat de arbeidsmarkt in april verder vertraagt. Precies, ze verwachten dat de gegevens laten zien dat de economie in april 180.000 banen heeft toegevoegd na 236.000 banen in de voorgaande maand.

Uit een rapport van ADP bleek dat de particuliere sector meer dan 296.000 banen heeft toegevoegd. Daarom is de kans groot dat de officiële cijfers hoger zullen zijn dan de schattingen. Het werkloosheidspercentage zal naar verwachting 3,6% bedragen, terwijl het gemiddelde uurloon naar verwachting 4,2% zal bedragen.

Hoewel deze cijfers belangrijk zijn, zal de impact op het paar USD/IDR waarschijnlijk beperkt zijn, aangezien de Fed waarschijnlijk de cyclus heeft beëindigd. Analisten denken dat de bank een tijdje een strategische pauze zal inlassen.

Ondertussen reageerde de prijs van USD naar IDR op de sterke Indonesische BBP-gegevens. Volgens het statistiekbureau van het land kromp de economie in het eerste kwartaal met 0,92% naarmate de groei vertraagde. Deze daling was beter dan de mediane schatting van -1,0%. Op jaarbasis groeide de economie met 5,03%.

Technische analyse USD/IDR

USD/IDR-grafiek door TradingView

De Indonesische roepia is dit jaar een van de best presterende valuta’s, met een stijging van 7% ten opzichte van december. Het bewoog onlangs onder het belangrijke ondersteuningsniveau op 14.836, het laagste niveau op 2 februari. De uitverkoop van het paar wordt ondersteund door het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Het is ook onder het 61,8% Fibonacci-retracementniveau gekomen.

Daarom is het pad van de minste weerstand voor de Indonesische roepia omhoog, met het volgende niveau om naar te kijken op 14.430, het retracementpunt van 78,6%.