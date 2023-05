Koersanalyse Carvana aandelen: is CVNA nu een goede investering?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Carvana (NYSE: CVNA) steeg tot $9 nadat het bedrijf sterke financiële resultaten had gepubliceerd. De aandelen stegen met meer dan 25% nadat de omzet van het bedrijf de consensusraming overtrof. Toch zijn de aandelen van de gevallen engel met meer dan 97% gecrasht ten opzichte van hun hoogste punt ooit.

Carvana inkomsten download

In een rapport liet Carvana weten dat het in het eerste kwartaal 79.240 auto’s verkocht, wat ongeveer 25% lager was dan wat het in hetzelfde kwartaal in 2022 verkocht. Deze daling was het gevolg van verminderde advertenties, voorraden en de stijgende rentetarieven. Ook besloot het bedrijf zich te concentreren op winstgevendheid en niet op groei ten koste van alles.

De omzet van Carvana bedroeg $2,6 miljard, wat lager was dan wat het in hetzelfde kwartaal in 2021 verdiende. Het bedrijf noemde ADESA ook als een van zijn belangrijkste pijlers, aangezien het het helpt geld te besparen in transport. In het afgelopen kwartaal bespaarde het bedrijf gemiddeld $200 per voertuig aan transport.

Ondanks de sterke resultaten staat Carvana voor grote uitdagingen. De grootste uitdaging is de enorme schuldenlast, die zijn bedrijf beïnvloedt. Het grootste deel van deze schuld kwam met de overname van ADESA in 2022. In een verklaring liet het bedrijf weten dat het $3,5 miljard aan liquiditeit had, bestaande uit $1,5 miljard in contanten en $2 miljard aan niet-verpand onroerend goed.

Vorige week meldde Bloomberg dat de schuldeisers van Carvana ermee hadden ingestemd om zijn schuld in te ruilen voor eigen vermogen. Als onderdeel van deze deal zullen sommige obligatiehouders het bedrijf toestaan een deel van zijn rente te betalen met extra schulden. Een andere benadering is om het bedrijf in staat te stellen zijn bestaande ongedekte posities te verplaatsen naar een nieuwe schuld met eerste pandrecht. Dat plan zal Carvana naar verwachting $1 miljard aan rente per jaar besparen.

Daarom is de kans groot dat Carvana niet failliet zal gaan, zoals de meeste analisten op korte termijn hadden verwacht. Ook zou het bedrijf kunnen profiteren als de Fed haar renteverhogingen pauzeert.

Koersvoorspelling Carvana aandelen

CVNA-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de koers van het aandeel CVNA deze maand daalde tot de belangrijkste steun op $6,52. Dit was een belangrijk niveau aangezien het samenviel met het dieptepunt op 15 maart. Het lijkt erop dat de aandelen een omgekeerd beker-and-schouderspatroon hebben gevormd, wat meestal een bearish teken is.

Hoewel Carvana fundamenteel vooruitgang boekt, geloof ik dat het in de toekomst meer nadelen heeft. Deze mening wordt bevestigd als de aandelen erin slagen om onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van $6,72 te komen. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden $5.

Een duidelijke beweging boven de bovenkant van het omgekeerde C&H-patroon op $10 geeft echter aan dat er nog meer kopers op de markt zijn.