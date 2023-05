Prognose koperprijs: dynamiek van vraag en aanbod is gunstig

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De koperprijs bleef dit jaar onder druk staan ondanks de positieve katalysatoren in de sector. Het handelde vrijdag op $3,87, veel lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $4,36. Dit betekent dat koper met meer dan 11% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe, wat betekent dat het in een correctiezone is beland.

Koper vraag en aanbod probleem

De koperprijzen staan onder druk, zelfs nu de macro-economische gebeurtenissen gunstig zijn voor het metaal. Ten eerste is de vraag naar koper nog steeds op een hoog niveau terwijl de wereldwijde productiesector herstelt.

Overheden in de Verenigde Staten en andere landen zullen hun energiemix de komende jaren ingrijpend veranderen. Dit komt mede doordat veel van deze landen een verouderende infrastructuur hebben en die moet worden geüpdatet. Ook investeren ze in schone energie, waarvoor koper nodig is om succesvol te zijn.

Verder ziet koper meer behoefte aan elektrische voertuigen, die nu wereldwijd marktaandeel winnen. EV’s hebben meer koperen onderdelen dan verbrandingsmotoren (ICE). Het is dus duidelijk dat de vraag naar koper daar zal blijven.

Aan de andere kant worden nieuwe kopermijnen niet sneller gevonden. De meeste mijnen die tegenwoordig bestaan in plaatsen als Peru, Chili en de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn oude. De kans is dan ook aanwezig dat het aanbod de komende jaren de vraag niet kan bijbenen. Analisten verwachten dat de kloof tussen vraag en aanbod de komende tien jaar zo’n 6 miljoen ton zal bedragen. Een analist vertelde Bloomberg:

“Het is onmogelijk dat we de komende 10 jaar de hoeveelheid koper kunnen leveren om de energietransitie en CO2-neutraliteit te stimuleren. Het gaat niet gebeuren. Er worden gewoon niet genoeg koperafzettingen gevonden of ontwikkeld.”

Een ander risico dat de kopervoorziening schaadt, is dat regeringen zich meer gaan richten op milieukwesties. Als gevolg hiervan is de gemiddelde periode voor het identificeren, verkrijgen van goedkeuringen en het ontwikkelen van een nieuwe mijn tien jaar.

Voorspelling koperprijs

Kopergrafiek van TradigView

Op de 4H-grafiek zien we dat de koperprijs de afgelopen weken in een neerwaartse trend zit. Terwijl het daalde, vond het metaal een sterke steun op $3,82, waar het op 27 april en 16 maart niet beneden kwam. Het heeft ook weer een klein patroon met dubbele bodems gevormd. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bullish teken.

Daarom, hoewel de algemene trend bearish is, vermoed ik dat koper nu het dieptepunt heeft bereikt en dat het de bullish trend op korte termijn zal hervatten. Op de lange termijn zullen investeerders in koper het goed doen, aangezien het metaal in een tekort terechtkomt.