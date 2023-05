USD/BRL: Real stabiel nu Fed en Braziliaanse Centrale Bank uit elkaar gaan

May 5, 2023

Het paar USD/BRL bewoog deze week zijwaarts, zelfs nadat de Federal Reserve en de Braziliaanse centrale bank van mening verschilden over het monetaire beleid. De Braziliaanse real handelde tegen 4,9 ten opzichte van de Amerikaanse dollar, wat betekent dat het dit jaar met 8,9% is gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Fed en Braziliaanse Centrale Bank lopen uiteen

De Federal Reserve en de Braziliaanse centrale banken waren enkele van de grote banken die deze week bijeenkwamen. Woensdag besloot de Federal Reserve de rente met 0,25% te verhogen en door te gaan met haar beleid van kwantitatieve verkrapping (QT). Door middel van QT vermindert de bank haar balans met meer dan $90 miljard per maand.

In een verklaring zei de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, dat de beslissing unaniem was en dat het de vastberadenheid van de bank aantoonde om de inflatie te bestrijden. Hij zei ook dat de bank later dit jaar waarschijnlijk niet zal overwegen om de rentetarieven te verlagen. Analisten verwachten dat de bank de rente de rest van het jaar op dit niveau zal laten.

Toch zijn er tekenen dat de Fed de rente in het vierde kwartaal of in 2024 zal verlagen. Ten eerste zijn de prijzen van ruwe olie deze week gedaald, wat betekent dat de inflatie sneller zou kunnen dalen dan verwacht. Ook zal de ineenstorting van regionale banken waarschijnlijk leiden tot een snellere verslechtering van de Amerikaanse economie.

Het volgende belangrijke nieuws met betrekking tot USD om naar te kijken zijn de komende Amerikaanse banengegevens, verwacht op vrijdag. Deze cijfers zullen naar verwachting aantonen dat de Amerikaanse economie in april ongeveer 180.000 banen heeft toegevoegd na 236.000 banen in de voorgaande maand.

Het paar USD/BRL reageerde ook op het laatste rentebesluit van de Braziliaanse centrale bank. De centrale bank besloot voor de zesde vergadering op rij de rente op 13,75% te laten. In tegenstelling tot de Fed is de inflatie in Brazilië opgelopen tot 4,65%, binnen de doelstelling van de bank van 1,75% en 4,75%.

Technische analyse USD/BRL

De dagelijkse grafiek laat zien dat het paar USD/BRL de afgelopen maanden in een bearish trend verkeerde. Het is gezakt van het hoogste punt van dit jaar op 5,48 tot onder de 5. Het paar is onder de belangrijkste steun beland op 5, het laagste niveau op 4 november. Het is ook gezakt tot onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde.

Daarom zal het paar USD/BRL waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning op 4,6950, het laagste niveau op 26 mei vorig jaar.