USD/COP: Wat gebeurt er met de peso nu de inflatie in Colombia afneemt?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/COP trok vrijdag iets terug na de laatste Colombiaanse consumenteninflatiecijfers. Het zakte naar een dieptepunt van 4.547 op vrijdag, lager dan het hoogste punt van deze week op 4.723. In totaal is de Colombiaanse peso dit jaar met meer dan 7% gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De inflatie in Colombia neemt af

Colombia heeft, net als andere landen, een grote uitdaging met inflatie, aangezien de prijzen van de meeste artikelen stijgen. De laatste tijd is het inflatietempo echter iets afgenomen, geholpen door de sterker wordende peso. Volgens het statistiekbureau daalde de totale consumenteninflatie in Colombia van 1,05% in maart tot 0,78% in april. Deze daling was groter dan de mediaschatting van 0,90%.

Ook de CPI daalde ten opzichte van een jaar eerder. De totale consumentenprijsindex daalde van 13,34% in maart naar 12,82%. Deze daling was ook lager dan de mediane schatting van 12,96%. Toch blijft de inflatie op het hoogste niveau in meer dan 24 jaar.

De officiële CPI-cijfers kwamen op dezelfde dag dat de centrale bank besloot de inflatievooruitzichten in het land te verbeteren. Het verwacht nu dat de inflatie dit jaar gemiddeld 9,5% zal bedragen, hoger dan de vorige raming van 8,7%. Deze aantallen zijn hoger dan de doelstelling van de bank van 3%.

Renteverhogingen Bank of Colombia

Als gevolg hiervan is de kans groot dat de centrale bank de rente de komende maanden zal blijven verhogen. Het heeft de rente verhoogd van 1,75% tijdens de pandemie naar 12,75%, waardoor het een van de meest agressieve centrale banken in de opkomende markten is. Analisten verwachten dat de centrale bank dit jaar zal blijven doorgaan met dit beleid.

De renteverhogingen van BoC vielen samen met die uit de Verenigde Staten. Zoals we hier schreven heeft de Federal Reserve deze week besloten de rente met 0,25% te verhogen, waardoor de rente op 5,25% komt. Analisten verwachten dat de bank de rente nog enkele maanden op dat niveau laat.

Koersvoorspelling USD/COP

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar COP de afgelopen maanden naar beneden is gegaan. Het heeft een bearish kanaal gevormd dat in blauw wordt weergegeven. Deze prijs ligt enkele punten onder de bovenzijde van het dalende kanaal.

Het paar is onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen gezakt. Daarom zal het USD/COP-paar waarschijnlijk in dit bereik blijven en dan een bullish uitbraak maken naar de bovenkant van het kanaal op 4.800.