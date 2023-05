Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/CAD daalde deze week toen beleggers reageerden op het besluit van de Federal Reserve. Het paar zakte naar een dieptepunt van 1.3500, het laagste punt sinds 21 april toen de US dollar-index (DXY) daalde.

Gegevens over banen in de VS en Canada in het verschiet

Er was twee belangrijk USD-nieuws deze week. Ten eerste bleven de zorgen over de banksector bestaan na de ineenstorting van First Republic Bank. Het bedrijf werd snel overgenomen door JP Morgan. En zoals ik donderdag al schreef, bestaat de mogelijkheid dat er binnenkort meer banken omvallen. Het grootste risico lopen Western Alliance, PacWest, Zions Bank en Comerica. Sommige van deze banken gaan al dit weekend failliet.

Het andere belangrijke nieuws was het rentebesluit van de Federal Reserve. Daarin negeerde de bank de uitdagingen in de bankensector en de vertragende economie en besloot de rente met 0,25% te verhogen. Het beloofde ook door te gaan met zijn proces van kwantitatieve verkrapping (QT).

De meeste analisten zijn van mening dat de Fed nu haar laatste renteverhoging van deze cyclus heeft doorgevoerd. Het zal nu een strategische pauze nemen terwijl het de voortgang van de inflatie beoordeelt.

Het andere belangrijke nieuws met betrekking tot het paar USD/CAD zijn de aankomende banencijfers in de VS en Canada die voor vrijdag zijn gepland. Hoewel deze cijfers belangrijk zijn, denk ik dat hun impact op het paar minimaal zal zijn, aangezien we weten wat we in de toekomst van de Fed en de Bank of Canada kunnen verwachten.

Net als de Fed is de kans groot dat de BoC de komende maanden haar rentetarieven zal blijven pauzeren. Uit de laatste gegevens bleek dat Canada aan het winnen is van de inflatie vechten, zelfs nadat de BoC besloot haar wandelingen te onderbreken.

Economen verwachten dat de Amerikaanse economie in april meer dan 180.000 banen heeft toegevoegd, na 236.000 banen in de voorgaande maand. Ze verwachten ook dat het werkloosheidspercentage omhoog dreef naar 3,6%. In Canada verwachten analisten dat het werkloosheidspercentage in het land is gestegen tot 3,6%.

Technische analyse USD/CAD

USD/CAD-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD/CAD is de afgelopen dagen gedaald. Terwijl het daalde, bewoog het zich onder het belangrijkste ondersteuningsniveau op 1.3531, de halslijn van een dubbel toppatroon dat recentelijk is ontstaan. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bearish teken. Het paar is ook onder het 50% retracementpunt en het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen gekomen.

Daarom is het pad van de minste weerstand voor het paar omlaag, met het volgende punt om naar te kijken op 1.3400. De stop-loss van deze transactie is 1.3600.