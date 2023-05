May 8, 2023

op May 8, 2023

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/PKR bewoog maandag zijwaarts terwijl investeerders de reddingsgesprekken tussen Pakistan en het IMF volgden. De wisselkoers van USD naar Pakistaanse roepie handelde op 283,43, waar het de afgelopen dagen ook handelde. Deze prijs ligt zo’n 25% boven het laagste niveau van dit jaar.

Nieuws over de reddingsoperatie van het Pakistaanse IMF

De economische situatie in Pakistan is blijven verslechteren nu het land een groot faillissement nadert, tenzij het een akkoord bereikt met het IMF. Volgens Reuters hielden de twee partijen de negende bijeenkomst om te beraadslagen over belangrijke lastige kwesties voordat het IMF zijn fondsen vrijgeeft.

Het IMF heeft, zoals altijd, Pakistan verzocht zijn begrotingsplannen te wijzigen voordat het zijn fondsen vrijgeeft. Deze gesprekken zijn gericht op het vrijmaken van financiering van $1,1 miljard die in november verschuldigd is, van de $6,5 miljard die in 2019 was overeengekomen.

Pakistan heeft aangekondigd dat het dit jaar zijn betalingsbalans of begrotingstekort zal dichten. Het heeft ook toezeggingen ontvangen van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De twee landen hebben 3 miljard dollar toegezegd, terwijl China heeft besloten de leningen door te rollen.

Pakistan maakt een van de slechtste periodes in zijn geschiedenis door, met een officiële inflatie van 36,5%. De prijzen van basisartikelen zoals brandstof en voedsel zijn de afgelopen maanden fors gestegen. Het land heeft tot juni de tijd om tot een akkoord met het IMF te komen.

De verwachting is dat de Pakistaanse roepie licht zal opveren naarmate investeerders de komende maanden een reddingsplan incalculeren. Zoals we echter hebben gezien bij andere landen die reddingsoperaties van het IMF hebben ontvangen, neigt de sterkte van hun valuta’s af te nemen. Dit gebeurt als een tijdperk van nieuwe normale sets in.

De andere belangrijke katalysator voor de wisselkoers van het paar USD/PKR zal de komende inflatie in de VS zijn data gepland voor woensdag deze week.

Technische analyse USD/PKR

USD/PKR-grafiek door TradingView

Op de daggrafiek zien we dat de wisselkoers van het paar USD/PKR de afgelopen weken zijwaarts is bewogen. Het paar handelde op 283, wat lager was dan het hoogste punt ooit van 287,99. Het consolideert op de 50-daagse en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Deze consolidatie vindt plaats terwijl traders wachten op de uitkomst van de IMF-beraadslagingen.

Daarom vermoed ik dat de wisselkoers van USD naar PKR deze week in deze range zal blijven en dan tegen het einde van de maand een bearish uitbraak zal hebben. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden 280.