De MOEX Blue Chip Index is de afgelopen dagen naar beneden gedreven als gevolg van zorgen over belastingen en lagere grondstoffenprijzen. De index werd maandag verhandeld op 16.156 roebel, lager dan het hoogste punt van dit jaar van 16.905 roebel. Toch blijft de index ongeveer 53% boven het laagste niveau in 2022, na de inval van Rusland in Oekraïne.

Dalende grondstofprijzen

Russische bedrijven hebben het de afgelopen maanden relatief goed gedaan ondanks sancties van westerse landen. De meeste van deze bedrijven deden het goed, geholpen door de stijgende prijzen voor ruwe olie. Op het hoogtepunt steeg Brent naar $138 in 2022.

De situatie is de laatste tijd echter veranderd doordat de zorgen over de vertragende wereldeconomie aanhielden. Brent, de internationale benchmark, handelde maandag op $76, terwijl West Texas Intermediate (WTI) op $72 handelde. De Russische Oeral handelt veel lager. Op een gegeven moment verkocht Rusland olie voor minder dan 50 dollar per vat.

Ondertussen zijn ook de aardgasprijzen gedaald. Gegevens verzameld door TradingView laten zien dat de aardgasprijzen zijn gedaald tot het laagste niveau sinds 2021. Lagere aardgas- en olieprijzen troffen de MOEX-index, aangezien de meeste componenten in de industrie zitten. Het gaat om bedrijven als Lukoil, Gazprom en Rosneft.

Ook andere grondstoffen die Rusland verkoopt, doen het niet goed. Zoals we hier schreven, zit de prijs van palladium in een neerwaartse trend. Hetzelfde geldt voor andere grondstoffen zoals nikkel en lithium.

Ondertussen is Rusland volgens de Financial Times gedwongen de belastingen te verhogen om zijn inkomsten te verhogen. Dit gebeurde toen de Russische olie- en gasinkomsten in het eerste kwartaal van het jaar met 45% daalden. De Russische olieproductie daalde tot 10,4 miljoen vaten per dag naarmate de zendingen naar Azië toenamen.

Ondertussen hebben MOEX- kiezers ontdekt dat ze miljarden Indiase roepies hebben die ze niet kunnen gebruiken. Dit gebeurde toen de export van India naar Rusland met 11% kromp terwijl de import steeg tot meer dan 41,5 miljard dollar.

Technische analyse MOEX index

De daily chart laat zien dat de MOEX-index de afgelopen weken in een langzame bullish trend zat. Het is erin geslaagd om boven het Fibonacci-retracementpunt van 23,6% te komen. De index wordt ook ondersteund door de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Ook heeft het de belangrijkste ondersteuning opnieuw getest op 16.258 roebel, het hoogste punt op 1 september vorig jaar.

Daarom is er, ondanks de uitdagingen, een kans dat de MOEX Blue Chip-index op korte termijn zal herstellen, aangezien kopers zich richten op het retracementpunt van 50% op 19.760 roebel.