USD/DKK: Deense kroon staat aan de vooravond van een bullish breakout

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Deense kroon bleef maandag stijgen, zelfs na de relatief zwakke cijfers over de industriële productie. Het paar USD/DKK zakte naar een dieptepunt van 6,73, het laagste niveau sinds april 2022. Het is met meer dan 13,50% gecrasht ten opzichte van het hoogste niveau in 2022.

Deense industriële productie

De wisselkoers van het paar USD/DKK stond onder druk door de verdere daling van de Amerikaanse dollarindex (DXY). Vrijdag verhoogde de Deense centrale bank de rente van 2,65% naar 2,85% om tegemoet te komen aan de renteverhoging door de Europese Centrale Bank (ECB).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Deze renteverhoging betekent dat de centrale bank nu de tarieven heeft verhoogd in alle afgelopen zeven vergaderingen. In een verklaring schreven analisten bij Nordea dat:

“De druk voor een sterkere Deense kroon zou gemakkelijk weer kunnen opduiken, waardoor de centrale bank gedwongen wordt meer in te grijpen en mogelijk ook om het renteverschil naar de eurozone nog verder uit te breiden.”

Het besluit van de centrale bank kwam twee dagen nadat de Federal Reserve besloot de rente met 0,25% te verhogen. In zijn verklaring sluit Jerome Powell verdere verkrapping in de komende maanden niet uit.

Het paar USD/DKK trok zich ook terug na de relatief zwakke Deense industriële productiecijfers. Volgens het statistiekbureau daalde de industriële productie in april met 2,3%, na een groei met 5,1% in maart. De industriële productie was in februari met 7,6% gekelderd.

Het volgende belangrijke nieuws met betrekking tot het paar USD/DKK komt uit de Verenigde Staten, waar de laatste gegevens over de consumentenprijsindex (CPI) zullen worden gepubliceerd. Economen zijn van mening dat de inflatie in het land in april iets is gedaald, doordat de benzineprijzen zijn gedaald.

Technische analyse USD/DKK

USD/DKK-grafiek door TradingView

Op de daily chart zien we dat de koers van het paar USD/DKK de afgelopen dagen een sterke bearish trend vertoonde. Het is erin geslaagd om naar het Fibonacci Retracement-niveau van 61,8% te gaan. Het pair is ook gezakt tot onder de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Het belangrijkste is dat het op een belangrijk ondersteuningsniveau zit, het laagste punt op 6 februari. Daarom is de kans groot dat het paar een bearish uitbraak zal hebben, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningspunt op 6.60. Een beweging boven het weerstandspunt op 6,9 zal de bearish weergave ongeldig maken.