Voorspelling PLN/USD: Poolse zloty veerkrachtig ondanks instortende PMI’s in april

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De Poolse zloty (PLN) is een van de best presterende Europese valuta’s in 2023. De valuta herstelde zich ten opzichte van de Amerikaanse dollar, ondanks het feit dat de Federal Reserve van de Verenigde Staten de rentetarieven heeft verhoogd in een van de scherpste verkrappingscycli in de geschiedenis.

Maar de Poolse economie is een opkomende economie. Centrale banken in opkomende markten houden de rente meestal boven de fondsenrente in de Verenigde Staten om hun valuta aantrekkelijk te houden voor buitenlandse investeerders.

Interessant is dat de zloty veerkrachtig blijft, ondanks dat de PMI-gegevens voor april tot ver in het krimpgebied zijn gezakt. Zo daalde de PMI voor de binnenlandse productie naar 46,6 toen nieuwe orders verslechterden – maar de zloty werd niet beïnvloed door het nieuws.

De Nationale Bank van Polen houdt de rente stabiel

In april handhaafde de Nationale Bank van Polen haar referentierente ongewijzigd op 6,75%. Het was de zevende achtereenvolgende vergadering waarin de centrale bank niets deed met de rente, maar als men naar het verleden kijkt, is de rente hoger dan twintig jaar geleden.

Omgekeerd hoofd- en schouderspatroon houdt de bullish bias intact

De wisselkoers van het paar PLN/USD daalde dit jaar tot onder de 0,225 voordat het herstelde. De dip maakte deel uit van de consolidatie van de rechterschouder die hoort bij een bullish omkeringspatroon – een omgekeerd hoofd en schouders.

PLN/USD-grafiek door TradingView

De gemeten beweging, weergegeven in blauw, wijst naar meer opwaartse richting, vooral als de markt sterk genoeg is en handelt boven 0,2550. Alleen een daling onder de 0,2250 zou het bullish scenario ongeldig maken.