De Taiwanese dollar bewoog maandag zijwaarts na de relatief zwakke handelscijfers. Het paar USD/TWD handelde op 30,67, waar het de afgelopen dagen was. Het is met meer dan 3,65% gestegen boven het laagste niveau in februari.

De Taiwanese export zakt weer in

De Taiwanese economie heeft de afgelopen maanden voor grote uitdagingen gestaan doordat de vraag naar halfgeleiders afnam. Maandag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de export van Taiwan in april van dit jaar bleef dalen. De export daalde in april met 13,3% na een daling met 19,1% in de voorgaande maand. Het daalde tijdens de afgelopen acht opeenvolgende maanden.

De import is een soortgelijk lot beschoren. De invoer uit Taiwan daalde in april met 20,2% na een daling met 20,10% in de voorgaande maand. Al met al is de invoer de afgelopen zes maanden op rij gedaald. Als gevolg hiervan steeg het handelsoverschot van Taiwan van $4,22 miljard naar $6,71 miljard.

Taiwan is, net als Zuid-Korea, hard getroffen door de dalende verkopen van pc’s en halfgeleiders. Dit is in lijn met de relatief zwakke resultaten die we hebben gezien van bedrijven als AMD, Intel en zelfs Taiwan Semiconductor (TSMC). TSMC is een belangrijk bedrijf voor Taiwan, waar het goed is voor ongeveer 15% van het BBP.

Analisten zijn van mening dat het aandeel van Taiwan in de halfgeleidermarkt de komende decennia zal blijven dalen naarmate de spanningen tussen de Verenigde Staten en China aanhouden. De VS investeren miljarden dollars om de productie van halfgeleiders thuis te brengen. TSMC en Intel investeren allemaal miljarden dollars in het land.

Hetzelfde geldt voor Europa, dat ook miljarden euro’s in de regio investeert. In maart vorig jaar kondigde Intel een investering van 33 miljard euro in het blok aan.

Technische analyse USD/TWD

USDTRY-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD naar TWD is de afgelopen dagen zijwaarts bewogen. Het is verplaatst naar het retracementniveau van 38,2%. Het paar is ook iets boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gestegen.

Het is ook iets onder het belangrijke weerstandspunt op 30,91 gekomen. Daarom zal het pair de komende weken waarschijnlijk in deze range blijven. Een bullish breakout wordt bevestigd als de prijs boven het belangrijkste weerstandspunt op 30,91 komt. Een beweging boven dat niveau zal het paar naar het volgende belangrijke weerstandspunt duwen op 31.20, wat het 23.6% retracementpunt is.