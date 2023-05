Bullmarkt Nasdaq 100-index wint aan kracht ondanks verhoogde risico’s

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Technologieaandelen doen het goed ondanks de toenemende risico’s op de financiële markt. De Nasdaq 100-index steeg dinsdag naar een hoogtepunt van $13.340, het hoogste niveau sinds 19 augustus vorig jaar. Hiermee is de index dit jaar met meer dan 24% gestegen ten opzichte van het laagste niveau, wat betekent dat het een bullmarkt is geworden.

Grote technologiebedrijven leiden

De rally van de Nasdaq 100-index werd geholpen door grote technologiebedrijven, die veerkrachtiger waren dan kleinere bedrijven. Bedrijven als Apple, Microsoft, Nvidia en Meta Platforms, die een groter gewicht in de index hebben, zijn dit jaar gestegen doordat investeerders reageerden op de sterke resultaten.

Nvidia aandelen zijn gestegen vanwege de trends in kunstmatige intelligentie. Analisten zijn van mening dat de chips van het bedrijf de AI-industrie de komende jaren zullen helpen aandrijven. De chips worden al gebruikt door bedrijven als Amazon, Microsoft en Alphabet.

De aandelen van Meta Platforms stegen nadat uit de resultaten van het bedrijf bleek dat het aan het herstellen is na de harde inzinking van 2022. Microsoft is een grote winnaar in de AI-industrie vanwege investeringen in ChatGPT.

De andere topcomponenten van de Nasdaq 100-index zijn Seagen, Airbnb, AMD, Tesla en Palo Alto Networks. Aan de andere kant zijn de grootste achterblijvers in de Nasdaq-index onder andere Enphase Energy, Sirius XM, Jd.com, Moderna, Rivian Automotive, Walgreens en Amgen.

Federal Reserve en Amerikaans schuldenplafond

De Nasdaq 100-index is ondanks risico’s in de Amerikaanse economie gestegen. Zo is de Federal Reserve dit jaar doorgegaan met het verhogen van de rentetarieven in een poging de hoge inflatie te bestrijden. Het verhoogde vorige week de rente met 0,25%, waardoor ze naar het hoogste niveau in meer dan tien jaar werden geduwd. De Fed implementeert ook haar kwantitatieve verstrakkingsbeleid door haar balans met meer dan $90 miljard per maand te verminderen.

Daarom zijn de prestaties van de Nasdaq 100-index een teken dat beleggers verwachten dat de Federal Reserve de komende maanden zal gaan draaien. Analisten verwachten dat de bank haar verhogingen enkele maanden zal onderbreken.

Ondertussen zijn er risico’s op een faillissement van de overheid, aangezien Joe Biden en voorzitter Kevin McCarthy harde standpunten hebben over het schuldenplafond. Biden is voorstander van een schuldplafond, terwijl de voorzitter wil dat de regering de kosten verlaagt, aangezien de Amerikaanse schuld is gestegen tot meer dan $31 biljoen.

Nogmaals, de prijsactie van de Nasdaq 100-index is een weerspiegeling dat de meeste beleggers verwachten dat de twee partijen een akkoord zullen bereiken en een wanbetaling zullen voorkomen.