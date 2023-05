De Argentijnse peso stort in, dit jaar met 50% gedaald: USD/ARS

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

De Argentijnse centrale bank schatte in 2020 dat Argentijnen $170 miljard aan Amerikaanse dollars in contanten in het land aanhouden. Dit komt overeen met tien procent van alle bestaande dollars.

Misschien somt niets een falende munt zo goed op als de honger naar dollars. Ik heb vorig jaar een analyse gemaakt over hoe de dollar de reservevaluta van de wereld is. Voor Argentijnen is het een reddingslijn geworden, als ze deze te pakken kunnen krijgen.

Kijkend naar de officiële wisselkoers (die verre van eerlijk is, maar daarover straks meer), levert 229 Argentijnse peso’s u momenteel één Amerikaanse dollar op. 20 jaar geleden zou diezelfde dollar slechts 2,9 pesos hebben gekost, een devaluatie van 98,7%.

In werkelijkheid is de situatie echter erger. Niets somt een instortende valuta op zoals het bestaan van meerdere wisselkoersen. In Argentinië wordt het bovengenoemde officiële tarief niet bepaald door de marktvraag, maar is het eerder kunstmatig gekoppeld. Kapitaalcontroles zijn restrictief: autochtonen hebben slechts $200 per maand kunnen kopen tegen het officiële tarief (dit is inclusief invoer uit het buitenland).

Het “echte” tarief is het zwarte markttarief. In de afgelopen tijd is via deze weg bijna het dubbele van de peso’s verkrijgbaar in vergelijking met het officiële tarief. Eén dollar levert u momenteel 470 pesos op, wat zich vertaalt naar een devaluatie van 99,4% over de afgelopen 20 jaar.

De crisis lijkt met de dag dieper te worden in het Latijns-Amerikaanse land, waarbij de peso sinds het begin van het jaar de helft van zijn waarde heeft verloren. We zouden bijna vergeten dat Argentinië aan het begin van de 20e eeuw een van de rijkste landen ter wereld was, een opmerkelijke tegenstelling met de economische chaos die het land momenteel doormaakt.

De problemen met de munt worden verergerd door een verderfelijke droogte. Argentinië is ‘s werelds grootste exporteur van verwerkte soja, maar de droogte en zorgen over de devaluatie van de munt hebben ertoe geleid dat boeren de lage voorraad vasthouden. De regering heeft zelfs een preferentiële wisselkoers ingevoerd voor producenten om de export te stimuleren, maar het snelle tempo van de ondergang van de peso heeft geen verschil gemaakt.

“De geringe inkomsten uit de landbouw hebben de centrale bank (BCRA) gedwongen om in te grijpen, zoals ze al deed vóór de lancering van de ‘sojabonen’-dollar”, zei het lokale adviesbureau Portfolio Personal Inversiones vorige maand in een notitie aan Reuters.

“De voorraad (van BCRA-reserves) is zo klein dat het nog vele dagen niet bestand is tegen negatieve stromen van deze omvang. Volgens onze schattingen sloten de nettoreserves gisteren op $679 miljoen, het laagste sinds maart 2022,” voegde het adviesbureau toe.

Vorige maand bereikte de inflatie een duizelingwekkende 104% op jaarbasis. Dit dwong de centrale bank om de rente met 300 basispunten te verhogen, de referentierente nu 81%. Dit is, vrij letterlijk, monetaire ineenstorting.

Is de peso nog te redden?

Het mislukken van het regeringsinitiatief om een voorkeurstarief voor producenten in te voeren, en de hopeloos hoge rentetarieven, benadrukken wat iedereen al weet: het is moeilijk om een rijdende trein te stoppen.

Niemand wil peso’s vasthouden, wat de verkoopdruk van diezelfde peso’s verhoogt, en wat de vastberadenheid van mensen versterkt om geen peso’s vast te houden, en we krijgen een vicieuze cirkel die moeilijk te stoppen is. Met huizen, auto’s en andere grote artikelen die al in dollars zijn geprijsd, komt het vooruitzicht dat Argentinië het nieuwste Latijns-Amerikaanse land wordt dat met de dag wordt gedollariseerd, steeds dichterbij.

Naarmate de ineenstorting van de valuta versnelt, wordt de impact op de economie erger. Verkopers verminderen artikelen die beschikbaar zijn voor verkoop en bouwen voorraden op. Dollars onder matrassen zijn gemeengoed (en in dit soort zijn rapporten van Argentijnen die cryptocurrencies gebruiken niet verrassend). Er zijn veel meldingen van mensen die zich haasten om ingeblikt voedsel en ander duurzaam voedsel te kopen zodra de looncheques binnenkomen.

Herinner je je nog die ongeveer $170 miljard US dollar in contanten die in Argentinië aanwezig zijn? Dat toont aan dat het land in zekere zin al gedollariseerd is. Je dollars omwisselen in peso’s om zo snel mogelijk echte goederen te kopen, en je looncheque omwisselen in dollars tegen de laagst mogelijke koers, is slechts een deel van het dagelijks leven in Argentinië.

Als je onderzoekt wat je moet doen voorafgaand aan een bezoek aan het land, is het belangrijkste advies om gewapend met Amerikaanse dollars in contanten te komen en officiële wissellocaties te vermijden. Mensen hebben geleerd om te sparen in Amerikaanse dollars. In alle opzichten is Argentinië een gedollariseerd land. Het is alleen nog niet officieel gemaakt.