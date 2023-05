Aandelen van PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) worden in latere uren verhandeld, hoewel het bedrijf voor digitale betalingen marktverslaande resultaten rapporteerde voor zijn fiscale eerste kwartaal.

De prijsactie is vooral intrigerend gezien het feit dat leidinggevenden ook richtlijnen hebben opgesteld.

PayPal ziet nu een eencijferige groei van zijn omzet dit jaar op $4,95 aan aangepaste winst per aandeel. Ter vergelijking: analisten zaten op $4,89 per aandeel.

De reactie na de winst kan een kans zijn om PayPal-aandelen te kopen als u in dezelfde klasse zit als Karen Firestone van Aureus Asset Management.

Het management is ervan overtuigd dat de inkomsten zullen groeien. Het is nog steeds een marktaandeel van 40% in online betalingen. Venmo groeit als een gek. Ze hebben een alliantie met Visa die de zaken stimuleert.

CEO Dan Schulman schreef de bemoedigende vooruitzichten deels toe aan de beter dan verwachte kracht in e-commerce.

Het totale betalingsvolume bedroeg $354,5 miljard in het onlangs afgesloten kwartaal – ruim boven verwachting. In een recent interview met CNBC zei Firestone:

“Het is een bedrijf dat zichzelf moet veranderen. We denken dat ze dat zijn. Maar de markt lijkt niet op te letten. We bezitten [PayPal-aandelen] omdat het goedkoop is tegen minder dan 16 keer de winst van dit jaar.“