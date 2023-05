Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Nio (NYSE: NIO) is al een tijdje dood geld. De aandelen werden dinsdag verhandeld tegen $8,40, waar het de afgelopen maanden aan vast zat. Deze prijs ligt ongeveer 87% onder het hoogste punt in 2022. Is het veilig om Nio te kopen?

Nio heeft enkele katalysatoren

De koers van het aandeel Nio heeft de afgelopen maanden een sterke uitverkoop gehad. Deze daling vond plaats toen investeerders bezorgd waren over de elektrische voertuig industrie. De meeste EV-aandelen zoals Rivian, Lucid en Mullen Automotive zijn de afgelopen maanden inderdaad allemaal hard gecrasht.

De belangrijkste reden waarom de aandelenkoers van Nio crasht, is dat het bedrijf een trage groei ziet in China, zijn primaire markt. Verder is het concurrentieniveau in de branche sterk gestegen. Naast bekende bedrijven als Byd, SAIC, Xpeng en Li Auto zijn er nu tientallen EV-bedrijven in China.

Ondanks dit alles zijn er enkele potentiële katalysatoren voor Nio. Ten eerste denken analisten dat Nio de komende jaren break-even zal worden. Om precies te zijn verwachten analisten dat het bedrijf zijn volgende jaarwinst in 2026 zal maken, eerder dan andere EV’s. Ze verwachten ook dat de omzet van het bedrijf dit jaar 12 miljard dollar zal bedragen en in 2032 59 miljard dollar.

Ten tweede heeft Nio ondanks de concurrentie een goed marktaandeel in China, waar het wordt gezien als een levensvatbaar alternatief voor Tesla. Het belangrijkste is dat de SUV-business aan populariteit wint in het land. Het meest recente resultaat toonde aan dat het bedrijf in april 6.658 voertuigen heeft afgeleverd, een stijging van 31% ten opzichte van dezelfde maand in 2022. In de voorgaande maand had het 10.378 auto’s afgeleverd.

Ten derde hoopt Nio het marktaandeel in het buitenland te vergroten. In april kondigde het bedrijf aan dat het een nieuwe fabriek gaat bouwen om auto’s voor de Europese markt te bouwen, aangezien het te maken heeft met hevige concurrentie in China. Wereldwijde expansie zou een goede zaak kunnen zijn voor het bedrijf. Ik vermoed echter dat Europese kopers toch voor Europese EV-merken zullen gaan.

Koersvoorspelling Nio aandelen

NIO-grafiek door TradingView

Dus, is het veilig om Nio-aandelen te kopen? Als we naar de dagelijkse grafiek kijken, zien we dat de koers van het aandeel Nio de afgelopen maanden een sterke uitverkoop heeft doorgemaakt. Onlangs lijkt het er echter op dat de aandelen hun dieptepunt hebben bereikt na het vinden van een sterke steun op $8. Het is dit jaar verschillende keren niet gelukt om onder deze steun te komen.

Daarom vermoed ik dat het aandeel de komende maanden zal herstellen. Als dit gebeurt, zal het aandeel het belangrijkste weerstandspunt opnieuw testen op $13,72, ongeveer 80% boven het huidige niveau. Een doorbraak onder het laagste punt van het jaar tot nu toe van $7,45 geeft aan dat er nog steeds meer kopers op de markt zijn.