Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/CNY steeg dinsdag na de laatste handelscijfers over China. De Chinese yuan crashte naar 6,9244, het laagste punt sinds 27 april van dit jaar. In totaal is de yuan met meer dan 3% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in maart.

China handelsgegevens

Het grootste CNY-nieuws waren de laatste handelsgegevens uit China. Volgens het statistiekbureau is de export van het land in april met 8,5% gestegen, na een stijging met 14,8% in de voorgaande maand. Die stijging was beter dan de mediane schatting van 8,0%. In een notitie zei een analist bij JP Morgan:

“Als we naar de exportstatistieken kijken, zien we een zeer aanzienlijke en boven verwachting sterke kracht uit de exportsector komen. Dat druist in tegen wat we vooral zien van de technologie-export in Korea en Taiwan, en het is een heel duidelijk bewijs dat er in de praktijk niet veel ontkoppeling plaatsvindt.“

Ondertussen daalde de Chinese invoer sneller dan verwacht. In totaal daalde de export in april met 7,9%, wat slechter was dan de gemiddelde schatting van 5,0%. Het was ook slechter dan de vorige daling van 1,4%. Als gevolg hiervan steeg het handelsoverschot van China van $88,19 miljard naar $90,21 miljard.

Al met al heeft de Chinese economie zich langzamer hersteld dan analisten hadden verwacht. Dat blijkt uit het winstrapport van toonaangevende Amerikaanse bedrijven. De meesten houden van Estee Lauder en P&G hebben betreurd dat het herstel van China in een relatief langzamer tempo verloopt dan analisten hadden verwacht.

Het volgende belangrijke nieuws met betrekking tot het paar USD/CNY zijn de aankomende Amerikaanse consumentenprijsindexcijfers (CPI) die voor woensdag deze week zijn gepland. Deze cijfers zullen meer informatie geven over de staat van de Amerikaanse economie en wat te verwachten van de Fed.

Technische analyse USD/CNY

USDCNY-grafiek door TradingView

De wisselkoers van het paar USD/CNY steeg licht na de laatste handelscijfers. Op de 4H-grafiek bewoog het pair iets boven de 25-periode en 50-periode exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Verder zijn de Relative Strength Index (RSI) en de MACD allemaal omhoog gedreven. De wisselkoers van USD naar CNY is gestegen tot boven het belangrijkste weerstandspunt op 6,9060, het hoogste punt op 30 maart.

Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op 6.9430, het hoogste niveau op 26 april. De stop-loss van deze transactie is 6.900.