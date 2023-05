Bank of England verhoogt rente voor twaalfde keer, nu Britse recessie dreigt

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Een nieuwe week, een nieuwe renteverhoging. Dat lijkt donderdag het geval te zijn, nu de Bank of England zich opmaakt voor wat de markt verwacht de twaalfde opeenvolgende renteverhoging te zijn.

Als we de waarschijnlijkheid van de prijzen van futures onderbouwen, is er een bijna 100% mening in de markten dat er een stijging van 25 basispunten aankomt. Dit zou het tarief van 4,25% naar 4,5% brengen, de laatste stijging in wat de snelste verhogingscyclus in de geschiedenis is geweest.

De Bank of England voelt zich geforceerd. De inflatie is het afgelopen jaar wereldwijd enorm gestegen, maar in het VK is het bijzonder erg. Het land maakte vorige maand bekend dat de inflatie nog steeds in de dubbele cijfers loopt, een van de hoogste in West-Europa.

Terwijl de inflatie haar hoogtepunt heeft bereikt en elders op het continent begint te dalen, loopt het VK nog steeds meer dan vijf keer het beoogde percentage van 2%, en het traject moet nog naar beneden verschuiven.

Kerninflatie weigert te dalen

Ook de aanhoudende kerninflatie zal de Bank of England grote zorgen baren. Dit is de maatstaf die men krijgt wanneer de vluchtige items van voedsel, energie, alcohol en tabak worden verwijderd. Traditioneel is het vaak datgene waar beleidsmakers zich op richten, aangezien de bovengenoemde items gevoeliger zijn voor externe factoren en de kerninflatie meer rijp is om te worden getemd door het monetaire beleid. In het geval van het VK is er echter geen oponthoud geweest.

De Bank of England wordt geconfronteerd met dezelfde hachelijke situatie als centrale banken over de hele wereld: renteverhogingen zijn nodig om de inflatie te beteugelen. Bij teveel verhogen ontstaat echter het risico dat de economie in een recessie terechtkomt.

In Groot-Brittannië is deze balans bijzonder uitdagend. Het IMF voorspelde eerder dit jaar dat het VK de enige geavanceerde economie zou zijn die in 2023 in een recessie zou belanden.

In de VS gaan de markten ervan uit dat verhogingen nu tot het verleden behoren, terwijl de economische cijfers veel sterker zijn en de inflatie veel sterker is getemd dan in Groot-Brittannië. Zelfs met de verwachting van de Bank of England dat de inflatie in het VK vanaf later dit jaar zal dalen, lijkt het beoogde percentage van 2% ver weg – en het contrasterende traject is duidelijk te zien wanneer we de inflatiecijfers van beide landen vergelijken.

Wat nu voor het VK?

Ondanks de schijnbare somberheid van de situatie, houden de economische cijfers in ieder geval beter stand dan enkele maanden geleden werd verwacht. De dalende gasprijzen hebben de druk op het VK verlicht, terwijl de arbeidsmarkt tot nu toe veerkrachtig is gebleven.

Desalniettemin waren de meest recente BBP-gegevens in februari vlak, vergeleken met de verwachte 0,1%, terwijl de olifant in de kamer is dat de effecten van het monetaire beleid vaak met vertraging optreden: de renteverhogingen waren extreem en dat zal weldra doorsijpelen. Hoewel het beeld misschien helderder lijkt dan een paar maanden geleden, zijn de tijden in Groot-Brittannië nog steeds erg zwaar.

Er is ook een voortdurende stakingsactie op veel belangrijke gebieden van de arbeidsmarkt, wat van invloed kan zijn op de volgende reeks BBP-cijfers. En terwijl de VS en Europa hopen dat het einde van de renteverhogingen in zicht is, is het VK daar niet zo zeker van.

Na de aanstaande verhoging van donderdag met 25 basispunten zou er nog meer kunnen volgen, wat wederom de liquiditeit uit het systeem zal zuigen en een toch al piepende en krakende economie verder onder druk zal zetten.

Met een stagnerende economie die worstelt om verder te groeien dan pre-COVID-niveaus, ongebreidelde stakingen op de arbeidsmarkt, inflatie nog steeds in de dubbele cijfers en een nieuwe renteverhoging op komst, staan beleidsmakers in het VK voor een ongelooflijk zware strijd om het land hier doorheen te loodsen zonder strafrecessie.