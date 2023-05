Coinbase aandelen: HC Wainwright werkt verwachting COIN bij en herhaalt de koopbeoordeling

Coinbase aandelen werden woensdag verhandeld boven $60, een stijging van meer dan 24% in de afgelopen vijf dagen en meer dan 80% hoger in year-to-date rendementen.

Overigens is de prijs van COIN positief gebleven nadat de omzet van het bedrijf was gestegen, zoals aangekondigd in de resultaten van het eerste kwartaal van 2023. Mike Colonnese, analist bij HC Wainwright, heeft nu het koersdoel voor het aandeel verhoogd en herhaalt een koopadvies.

HC Wainwright geeft COIN koersdoel van $77

Volgens Colonnese was er veel te waarderen over Coinbase uit de onlangs gerapporteerde financiële resultaten van het eerste kwartaal. De optimistische vooruitzichten van de analist voor het aandeel zijn te danken aan het feit dat de omzet van het bedrijf de consensusschattingen op de bovenste en onderste regel overtreft. Daarmee keerde Coinbase terug naar winstgevendheid – de eerste keer dat het toonaangevende Amerikaanse cryptobedrijf dit deed sinds het eerste kwartaal van 2022.

Positief voor Coinbase in de toekomst is een toename van de retail-take rate, aangezien retailkosten een groot deel van de Coinbase-inkomsten blijven uitmaken. Ook opmerkelijk zijn de institutionele cijfers voor Coinbase Prime na recordvolumes in de eerste drie maanden van 2023. Dit aspect van het bedrijf zou kunnen worden geholpen door de recente lancering van Coinbase International Exchange in Bermuda, merkte de analist op.

Ondertussen is de recente kijk van de beurs op crypto-regulering in de VS en de toewijding om in het land te blijven een sleutelfactor. Colonnese schreef:

“Hoewel we potentiële kortetermijnrisico’s erkennen die verband houden met de Wells-kennisgeving die we in maart van de SEC hebben ontvangen, denken we dat het risico-beloningsprofiel naar boven scheeftrekt, aangezien we onze optimistische houding ten opzichte van aandelen behouden en onze Buy-rating herhalen.”

Coinbase’s omzet over Q1 van $773 miljoen was +23% q/q, 18% hoger dan de consensusprognoses van $665 miljoen. HC Wainwright heeft het bedrijf een schatting gegeven van de totale omzet voor 2023 van $3,04 miljard, een stijging ten opzichte van $2,09 miljard toen ze begonnen met de dekking voorafgaand aan de beter dan verwachte resultaten over Q1.

Bij het benadrukken van het nieuwe prijsdoel, zei Colonnese dat de verwachting is dat crypto in 2023 bullish prijsactie zal blijven zien. De winsten van het marktaandeel van Coinbase zullen waarschijnlijk ook de schattingsherzieningen in de komende kwartalen verhogen.

Opgemerkt moet worden dat Bitcoin naar verwachting zal stijgen in een nieuwe bull-cyclus, een scenario dat winsten voor COIN en andere crypto-aandelen zou kunnen katalyseren.

Risico’s die de doelstellingen van Coinbase zouden kunnen laten ontsporen, zijn onder meer correcties van cryptoprijzen, onzekerheid over de regelgeving en intense concurrentie. De aanhoudende concentratie van inkomsten uit de detailhandel is ook een ander potentieel negatief punt.