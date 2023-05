May 10, 2023

De S&P 500 opende vanmorgen nadat het Bureau of Labor Statistics meldde dat de inflatie in april verder was afgenomen.

Quincy Krosby reageert vandaag op het CPI-rapport

Vergeleken met een jaar geleden stegen de consumentenprijzen vorige maand met 4,9% – 0,1% minder dan de schatting van de Dow Jones. In reactie op de CPI-gegevens zei Quincy Krosby, Chief Global Strategist van LPL Financial:

“Het rapport van vandaag suggereert dat de campagne van de Fed om de inflatie te beteugelen werkt, hoewel minder snel dan ze zouden willen. Maar voor de financiële markten is de inflatiedruk van vandaag een netto positief.“

Voor de maand bedroeg de totale inflatie in maart 0,4%, wat in lijn was met de prognoses van de economen.

Op het moment van schrijven staat de benchmark S&P 500-index meer dan 8,0% hoger dan aan het begin van het jaar.

Amazon aandelen hebben een negatieve correlatie met inflatie

De kerninflatie (exclusief voeding en energie) was vorige maand ook in lijn met de verwachtingen: 0,4% hoger voor de maand en 5,5% ten opzichte van maart 2022.

Eveneens op woensdag screende Bank of America gegevens die teruggaan tot 1975 en stelde een lijst samen van S&P 500-bedrijven die de neiging hebben beter te presteren wanneer de consumentenprijzen dalen.

Helemaal bovenaan die lijst staat Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) dat dit jaar tot nu toe met 27% is gestegen terwijl de inflatie verder afnam. De firma Wall Street ziet de vraag verder toenemen als gevolg van de dalende prijzen.

Bank of America ziet momenteel een stijging in Amazon aandelen tot $139 – ongeveer 30% stijging vanaf hier.